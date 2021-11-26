На Алтае задержали депутата по подозрению в изнасиловании школьницы

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайского депутата задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. В пятницу, 26 ноября, суд должен избрать ему меру пресечения, следствие просит отправить его в СИЗО. Расследованием дела занимается Следственный комитет Алтайского края, там подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении одного из депутатов Республики Алтай.

Александр Коршук. Фото: elkurultay.ru

По предварительной информации, речь может идти о члене комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению, а также аграрной политике депутата Госсобрания Александре Коршуке, пишет Банкфакс.

Как пишет издание, соратники задержанного допускают, что задержание является следствием провокации оппонентов Коршука в связи с оппозиционной политикой в Госсобрании.

Мужчину обвиняют в том, что почти два года назад он изнасиловал племянницу своей жены. Девочка рассказала об э том только сейчас. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.