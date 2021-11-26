Алтайский футболист Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость»

Кроме того, Александр Соболев активно занимается благотворительностью (фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва")

Уроженец Барнаула, а ныне нападающий московского «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость». Об этом сообщается в официальном Твиттер-аккаунте Российского футбольного союза.

- Футболиста московского «Спартака» отметили за оказание первой медицинской помощи игроку грозненского «Ахмата» Зорану Нижичу, - говорится в сообщении.

Примечательно, что инцидент, едва не ставший трагическим, произошел еще летом 2020 года. Если быть точнее, то 14 августа. Это была игра в рамках очередного тура чемпионата России. «Спартак», к слову, тогда победил со счетом 2:0.

В одном из моментов в штрафной «Ахмата», после попадания мячом в голову, Зоран Нижич потерял сознание. Удар наносил сам Соболев, с расстояния не больше двух метров. Так как он бил по воротам, то вложил в замах всю силу.

Момент, сразу после попадания мяча в игрока "Ахмата" (фото: скриншот трансляции "МАТЧ ТВ")

Первым к хорвату подошел именно Александр. Упав перед ним на колени, он понял, что Нижич ни на что не реагирует и немедля начал оказывать ему помощь: перевернул защитника «Ахмата» на бок, вытащил язык. Увидев все эти манипуляции, на поле выбежали врачи. На протяжении нескольких минут пытались привести спортсмена в чувства, но безрезультатно. С газона его увезли на электрокаре.

Уже после медики диагностируют у пострадавшего сотрясение головного мозга легкой степени.

Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета Fair Play.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что наш земляк уже, как минимум, дважды отличился своей добротой. В феврале он полностью оплатил подопечной фонда «Спартак – детям!» Ксении Стебуновой из Алтайского края покупку протеза кисти левой руки. После чего лично встретил девочку и ее родителей в Москве, провел им экскурсию по стадиону красно-белых, а также устроил праздничный обед в честь дня рождения Ксюши.

А недавно, в октябре, Александр Соболев закрыл сбор для пятилетней Арины Майоровой из Саратовской области. Девочка появилась на свет с аномалией развития - без левой руки. Несмотря на особенности здоровья, эту малышку никак нельзя было назвать инвалидом: она всегда была активна и спортивная, а протез только улучшит качество ее жизни.

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