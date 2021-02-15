Футболист Александр Соболев оплатил протез для девочки, родившейся без кисти

Александр Соболев перевел более 200 тысяч рублей (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Воспитанник барнаульского футбола, а ныне игрок московского «Спартака» Александр Соболев оплатил покупку дорогостоящего протеза для землячки – семилетней Ксении Стебуновой.

Ксюша Стебунова родилась 26 апреля 2013 года в селе Верх-Катунском Бийского района. Она появилась на свет на восьмом месяце с весом всего чуть больше килограмма и до этого самого момента врачи не видели никаких патологий. На плановых УЗИ все было в порядке и поэтому недоразвитие левой кисти стало для родителей девочки и для самих медиков полной неожиданностью.

Врачи поставили малышке диагноз – «врожденная аномалия развития верхней конечности. Аплазия левой кисти». С рождения Ксюше дали инвалидность. Однако, несмотря на физический недостаток, родители решили, что сделают все, чтобы жизнь их девочки была полноценной. Вот и сейчас она ничем не отличается от сверстников и также ходит в обычную школу. Ксюша очень самостоятельная и привыкшая к трудностям – они ее только совершенно не пугают, и первоклашка уже не обращает внимания на частные вопросы других детей: почему у нее всего одна ручка?

Но все же хотелось бы, чтобы у Ксении был бы протез. Однако его стоимость – 238 тысяч рублей – довольно значимая для семьи Стебуновых сумма. Поэтому на прошлой неделе девочка стала подопечной фонда «Спартак – детям», как раз специализирующегося на помощи детям с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

- С протезом у меня станет намного больше возможностей! – еще пару дней назад уверено заявляла Ксюша.

А накануне, 14 февраля, нападающий «Спартака» и, так уж вышло, ее земляк – Александр Соболев, узнав о новой подопечной, вызвался помочь ей и полностью оплатил покупку протеза.

- Ксюша Стебунова, привет! Я Александр Соболев. Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя и подарить тебе протез. Пусть с новым протезом у тебя начнется новая жизнь полная счастливых моментов! Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся. До скорых встреч! – говорит Александр в своем видеообращении.

Напомним, это не первый случай, когда известные спортсмены жертвуют средства для лечения алтайских детей. Так в 2018 году хоккеист Илья Ковальчук продал автомобиль BMW X5, полученный за победу на Олимпиаде, а все вырученные деньги передал на лечение Яши Любченко из Первомайского района. Врачи диагностировали у школьника саркому. К счастью, все завершилось благополучно.

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