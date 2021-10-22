Алтайский игрок «Спартака» Александр Соболев помог 5-летней девочке купить протез

Александр Соболев (фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва")

Алтайский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оплатил покупку пятилетней девочке дорогостоящий протез, рассказывают в пресс-службе клуба.

В благотворительный фонд красно-белых «Спартак – детям» обратились родители Арины Майоровой из Саратовской области. Девочка появилась на свет с аномалией развития - без левой руки. Официальный диагноз звучал как «врожденная короткая культя левого предплечья». Для четы Майоровых это был первый и долгожданный ребенок и к такому повороту они были не готовы. Но не отчаялись и решили искать пути, как помочь своей малышке.

Подопечная Александра Соболева Арина Майорова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- По словам мамы девочки Любови Майоровой, дочка растет замечательным человеком! Арина очень активный и веселый ребенок, любит кататься на велосипеде, коньках, роликах, самокате, - рассказывают в благотворительном фонде.

Девочка ходит в детский сад и другие ребята ее очень любят. Она душа компании и заводила. Всегда участвует во всех мероприятиях, увлекается акробатикой, танцами, рисованием, ходит в школу раннего развития. Так что по большому счету Арина – совершенно обычный ребенок.

Узнав историю Арины, Александр не смог пройти мимо и специально записал для девочки видео послание.

Смотреть видеосюжет Соболев оплатил протез для Арины Майоровой!

- Арина, привет! Я Александр Соболев, нападающий футбольного клуба «Спартак-Москва». Я очень сильно хочу тебе помочь и дальше заниматься спортом, танцами и акробатикой, но уже с новым современным протезом. Поэтому я с радостью закрываю весь сбор. И да, давай договоримся: я чеканю мяч, а ты показываешь свою коронную связку. Договорились? До встречи на стадионе! – говорит Соболев.

И да, Саша полностью оплатил покупку активного протеза предплечья стоимостью 249 140 рублей. Для Арины это будет уже второй протез. Три года назад ей уже делали протез, но девочка выросла, и он ей стал мал. К сожалению, семья не смогла самостоятельно собрать всю сумму: папа работает обычным сварщиком, а мама полностью посвятила себя воспитанию дочери.

Теперь девочку ждут за новым протезом, а потом ей предстоит встретиться со своим благотворителем.

Напомним, это уже второй сбор, который закрыл Александр Соболев. Ранее он оплатил протез для юной жительницы Алтайского края Ксении Стебуновой. А позже, когда девочка с родителями приехала в Москву, в честь ее дня рождения футболист устроил экскурсию по стадиону «Спартака».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболист «Спартака» Александр Соболев устроил праздник восьмилетней Ксюше из Алтайского края, для которой оплатил протез

Воспитанник барнаульского футбола, нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев не только оплатил покупку дорогостоящего протеза для своей землячки Ксении Стебуновой, но и устроил для девочки настоящий праздник (подробнее)