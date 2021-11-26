Мороз до -23 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Регион будет находиться под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на субботу, 27 ноября, в Алтайском крае похолодает до -23 градусов. В следующие дни в регионе также будет морозно, сообщила «Комсомольской Правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

На этих выходных в течение всей следующей недели регион будет находиться под влиянием антициклона. В связи с этим в большинство дней будет спокойная и умеренно морозная погода.

При этом днем 28 ноября столбики термометров поднимутся вверх: из-за прохождения теплого фронта северо-западного циклона ожидается -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов.

– В дальнейшем, уже с понедельника, 29 ноября, в Алтайском крае установится спокойная морозная погода, преимущественно без осадков, – резюмировала синоптик.

Пятница, 26 ноября

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит -6...-11 градусов, местами по северу до -16 градусов. По востоку местами снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами в восточных районах порывы до 15 м/с.

Суббота, 27 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -12...-17 градусов, местами -18...-23 градуса. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит -4...-9 градусов. Местами по северу небольшой снег, метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с

Воскресенье, 28 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -6...-11 градусов, местами до -16 градусов. Местами по северу и востоку небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами по югу порывы до 20 м/с.

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит -3...-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов. Местами по северу и востоку небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

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