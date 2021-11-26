На Барнаульском железнодорожном вокзале в бесхозном пакете нашли боевые гранаты

Сейчас оперативники по камерам пытаются найти владельца гранат Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября на Барнаульском железнодорожном вокзале произошло ЧП - из здания экстренно пришлось эвакуировать людей. Причиной стали боевые гранаты, которые обнаружил в туалете сантехник, об этом пишет Unusual Crimes Barnaul.

- Зайдя по заявке о неработающем туалете на ЖД-вокзале, в его технической нише нашел мужскую сумку и пакет. Работяга, дабы побыстрее выполнить свою работу, поспешил его достать и дико удивился находке - в пакете лежали несколько гранат, - сообщает источник.

Однако, по данным источника КП-Барнаул в правоохранительных органах, сумка и пакет лежали в мужской уборной – ее обнаружили во время обхода. Так или иначе, боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это боевые гранаты (две гранаты РГД-5 и одна Ф-1), а также несколько учебных. В итоге эвакуировали весь вокзал, сейчас поиском владельца пакета занимается транспортная полиция.

Официального комментария на момент написания новости получить от представителей ведомства не удалось. Не исключено, что по факту обнаружения боеприпасов будет возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Сейчас оперативники по камерам пытаются найти владельца гранат. Также устанавливают, как вообще боеприпасы смогли пронести на территорию охраняемого объекта. Известно, что это однозначно сделано не в рамках проверки, хотя такой прецедент уже имел место быть.

В барнаульском вокзале установлены интроскопы, которые позволяют «просвечивать» багаж пассажиров как раз для предотвращения проноса взрывных устройств. Как рассказывали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю, бдительность служащих постоянно проверяют.

- Сотрудник получает муляж самодельного взрывного устройства. Задача - проникнуть в здание вокзала, проехать в поезде или отправить посылку. Последний раз отправляли сотрудника с заданием около двух недель назад – он спокойно прошел, заложил условную взрывчатку. В другой раз пошел человек со снарядом от реактивной системы залпового огня. Без настоящего запала, конечно. В итоге сотрудник поставил сумку на интроскоп, но охранники даже не обратили на содержимое внимание, - рассказывали сотрудники региональной ФСБ.

После таких проверок силовики сообщают о результатах проведенных мероприятиях руководству, которое уже разбирается с ответственными за безопасность.