Три истории от алтайской ФСБ: о «шпионах», диверсантах и взяточниках

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю поделились подробностями последних расследований. Одно из них – целая система нарушений на железной дороге, когда сотрудники за взятки скрывали технические неисправности вагонов. В этом году уже доказали порядка пяти фактов. На днях одного из нарушителей осудили.

Взяточники

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, вагонник получил от представителя транспортной компании взятку в сумме 36 тыс. рублей в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года за сокрытие выявленных вагонов с техническими неисправностями и не направление их на текущий отцепочный ремонт. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

Оказалось, что сокрытие нарушений допускал практически каждый вагонник.

- К состоянию состава предъявляется целый список требований, чтобы избежать возможных аварий и техногенных катастроф. В краевой ФСБ выявили систему сокрытия технических неисправностей. Если вагон имеет изъяны, его должны отправить на ремонт. Для предпринимателей это серьезные потери – по времени и деньгам. Поэтому они «договаривались» с вагонниками, которые закрывали глаза на нарушения.

Возможно, следствием такой преступной халатности стала авария в начале года в Локтевском районе – с рельсов сошел локомотив, который выполнял расчистку железной дороги. К счастью, никто не погиб - состав сошел одной тележкой, ее полностью развернуло, а тепловоз зажало. Последствия могли оказаться намного серьезнее, ведь по железной дороге в крае перевозят грузы патронного или олеумного завода, где производят взрывчатку. Если разольется ГСМ, это приведет к серьезным экологическим последствиям.

Поезд сошел с рельсов.

Охота за шпионами

Помимо предотвращения техногенных катастроф, ФСБ следит за стратегической безопасностью железной дороги. Ведь это артерия страны! Только представьте, в свое время по территории края даже ходил специальный замаскированный поезд, оснащенный межконтинентальными ракетами «Сатана». За несколько минут он мог прийти в боевую готовность.

Хотя состав сняли с боевого дежурства в начале 2000-х годов, подозрительно любопытные личности в нашем регионе периодически появляются - одного из «шпионов» выявили относительно недавно. Им оказался бывший начальник одной из алтайских ж/д станций, который втирался в доверие сотрудникам железной дороги и пытался выведать определенные данные. Его вычислили еще до того, как он сумел узнать что-то, действительно интересное иностранным спецслужбам. В результате ему вынесли предостережение.

На виду он был и до этого инцидента – попался на взятке. В прошлом году за ускоренную процедуру поставки и уборки вагонов он получил свыше 122 тыс. рублей.

Пронести «взрывчатку»

В Барнауле и Рубцовске на вокзалах установили интроскопы, чтобы «просвечивать» багаж пассажиров, в котором теоретически могут быть пронесены взрывные устройства. Если в аэропортах к такой процедуре относятся серьезно, то на ЖД-вокзалах пока тесты спецслужб, в большинстве своем, проваливают.

- Проводим проверки, моделируя деятельность террористов. Сотрудник получает муляж самодельного взрывного устройства. Задача - проникнуть в здание вокзала, проехать в поезде или отправить посылку. Последний раз отправляли сотрудника с заданием около двух недель назад – он спокойно прошел, заложил условную взрывчатку. В другой раз пошел человек со снарядом от реактивной системы залпового огня. Без настоящего запала, конечно. В итоге сотрудник поставил сумку на интроскоп, но охранники даже не обратили на содержимое внимание, - рассказывают сотрудники регионального УФСБ.

После таких проверок силовики сообщают о результатах проведенных мероприятиях руководству, которое уже разбирается со своими ответственными за безопасность.