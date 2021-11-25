Водитель трамвая в Барнауле предложил свою схему движения транспорта на время ремонта моста у Нового рынка

На время реконструкции планируется изменить трамвайные маршруты №1, №3, №7 Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский водитель предложил свою идею реконструкции путей на время ремонта моста на Новом рынке. Согласно его проекту, необходимо дополнительно построить 200 метров трамвайных путей.

– Проект заключается в постройке 200 м трамвайных путей от Дома быта до Института экономики и права вдоль моста, минуя его. Это позволит возить людей на второй половине проспекта Ленина и сделать более удобную пересадку людей на разворотное кольцо на «Пионере». К тому же сохранится движение на Восточный, на Завод станкостроительный, ТЭЦ-1 и Меланжевый комбинат, – рассказал мужчина в паблике «Barnaul 22».

В комментариях пользователи усомнились, что идею водителя одобрят. Также некоторые выразили опасения, что после таких предложений сотрудника могут уволить.

Напомним, реконструкцию моста на Новом рынке планируют начать уже весной 2022 года. Как поясняют в мэрии, работы необходимо провести, потому что путепровод признан аварийным из-за дефектов в несущих конструкциях.

По проекту планируют полностью снести старые конструкции и построить новый мост. Дорогу расширят до шести полос. Сохранятся в том числе и трамвайные пути.

На время реконструкции планируется изменить трамвайные маршруты №1, №3, №7, приостановить работу трамвая №4. Троллейбусы №1 и №7 также планируют изменить, временно закрыть маршрут №6. Прорабатываются объездные маршруты и вопрос организации выделенных полос для общественного транспорта на пр. Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев.

Также предполагается трамвайное разворотное кольцо c введением пересадочных тарифов на площадке рядом с торговым центром «Пионер».

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