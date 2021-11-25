«Вытянутое лицо, гнусавый голос, кривые зубы»: как аденоиды могут испортить внешность ребенка

Операция по удалению аденоидов проводится при местной анестезии за 20-30 минут эндоскопическим методом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аденоиды могут стать серьезной проблемой. Только представьте, длинное вытянутое лицо, гнусавый голос, кривые зубы и даже косоглазие – все это может быть следствием разросшейся носоглоточной миндалины. Представитель аденоидного типа лица – комедийный актер отечественного кинематографа Савелий Крамаров (Косой из «Джентльменов удачи»), считает главный оториноларинголог Алтайского края, кандидат медицинских наук Евгений Тимошенский.

- Такой тип лица может появиться, если ничего не делать с аденоидами. В результате ребенок может болеть до трех раз в месяц. И это далеко не все осложнения - возникает хронический тонзиллит, а в некоторых случаях возможен энурез. Также последствием не удалённых аденоидов может стать ухудшение слуха, - говорит врач.

По большому счету, аденоиды – это избыточный иммунный ответ организма, возникающий в результате разрастания носоглоточной миндалины, которая помогает защищаться организму от инфекций. Размер миндалины заложен генетически. Она начинает разрастаться и в результате ребенок уже не может дышать носом.

Врачи предлагают бороться с этой проблемой радикально – удалять аденоиды.

- Подрезанные аденоиды и миндалины никак не повлияют на формирование или силу иммунитета. Если их подрезать до нормального состояния, организм тоже будет встречаться с инфекциями, но точно уже не три раза в месяц. Он будет перерабатывать вирусы и бактерии без температуры, кашля и насморка, - говорит доктор.

Операция по удалению аденоидов проводится при местной анестезии за 20-30 минут эндоскопическим методом. Свободно дышать ребенок сможет уже через десять дней.

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