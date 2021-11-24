Алтайский врач рассказал, какие капли в нос ни в коем случае нельзя использовать

Вирусное заболевание быстро переходит в ОРЗ, а дальше, если неправильно лечиться – в острые гаймориты. Фото: Олег УКЛАДОВ

За неделю в Алтайском крае зарегистрировали около 29 тысяч случаев ОРВИ – болеют и школьники, и взрослые. Беда в том, что вирусное заболевание быстро переходит в ОРЗ, а дальше, если неправильно лечиться – в острые гаймориты. Самые частые ошибки – это использование капель для носа, промывание и другие методы. Например, сосудосуживающие капли могут затянуть срок выздоровление едва ли не в два раза. Об этом рассказал врач-оториноларинголог Диагностического центра Алтайского края, кандидат медицинских наук Евгений Тимошенский.

Простуда длится семь дней

Свербит в носу, дерет горло – все это говорит о том, что в организм пробрался микроб, который собирается обеспечить вам насморк на ближайшую неделю. Простуда длится примерно 7-10 дней, проходя через различные стадии – заложенность, водянистые выделения из носа, которые потом густеют, затем прекращаются, и, наконец, пропадает заложенность.

- Но это классическое течение болезни, когда мы ничем не портим себе нос. Если мы в первый день закапаем сосудосуживающие капли – что вы, какие семь дней, минимум две недели нос будет плохо дышать, - считает медик.

По ловам врача, все сосудосуживающие капли помогают сразу начать дышать, но нигде в руководствах не пишут, что через 4-6 часов возникает вторая фаза действия – резкое ухудшение, которое длится до двух недель! Иными словами, если бы вы не закапали капли, вы, теоретически, могли бы выздороветь за одну неделю, а теперь вы, скорее всего, не сможете дышать носом две недели.

Кокаиновая прабабушка

Все дело в природе этих капель. По словам доктора, когда-то их делали из кокаина, потом эфедрина, потом состав преобразовали, но зависимость слизистой к ним все равно остается. Видимо, сказывается, что пра-пра-бабушкой этих препаратов был наркотик.

- Я сторонник того, чтобы использовать не сосудосуживающие капли, а топические стероиды – они восстанавливают плавно, на второй-третий день, но у них нет таких серьезных последствий, - говорит лор.

Скользя по слизистой

Еще один метод лечения, бездумное применение которого может навредить – это промывание носа. В результате вирус, который изначально находился на слизистой в носу, может оказаться в пазухах. А это уже – привет, гайморит!

- Наша слизистая – это барьер, который не пускает вирус в организм. Представьте, вы вдохнули частички вируса, но они скользят по слизистой и в конечном итоге оказываются в желудке, который легко эти вирусы переваривает. А промывание может повредить этот слой, - говорит оториноларинголог.

А вот оксолиновая мазь, которая, как предполагается, защищает от простуд, по мнению врача, не эффективна.

- В нее верили в 60-е годы, в 70 -е сомневались в ее эффективности, а в 80-е доказали, что она не бесполезна – собственное состояние организма важнее, чем мазь. Если хорошо дышать носом, он фильтрует воздух и не пускает инфекцию в легкие, - говорит Евгений Тимошенский.

Чем помочь носу

Если в носу свербит, это говорит о том, что начали выделять различные токсические вещества, в частности, гистамин. Помочь сможет любой антигистаминный препарат, который уменьшит заложенность носа и выделения.

- Сейчас провели исследование и выявили, что при насморке выделяется еще одно вещество – лейкотриен. Если ввести антилейкотриены, то и дыхание улучшится. Сейчас одна из схем лечения любого респираторного заболевания – использование топического стероида в нос и антигистаминные или антилейкотриеновые препараты. В зависимости от того, чего больше – насморка или кашля, - говорит медик.

А вот чего делать не надо в случае, если насморк уже разошелся – так это прогревать пазухи.

- Тепло, конечно, телу приятно, но оно ускоряет воспалительный процесс. Если начали греть пазухи сваренным яйцом – это может привести к тому, что воспаление будет лишь прогрессировать. То же самое касается и любителей приложить прогретую соль к уху. В советское время мы часто назначали УВЧ (ультравысокие частоты) для лечения. Побочный эффект был в выделении некоторого тепла, которое передавалось на организм. УВЧ – убивает микроорганизмы – а люди считали, что за счет тепла происходит излечение, и потом дома пытались прогреть больное место. Я считаю, этого делать не стоит, лучше просто быть в теплом помещении, - говорит Евгений Васильевич.

По мнению врача, всегда нужно держать в тепле ноги. Связь с носом тут действительно есть: достаточно их остудить, чтобы вечером начался насморк.

«Интерферон – малоизученная штука»

Многие в сезон простуд начинают пить противовирусные, в которых содержатся интерфероны, для профилактики, считая, что тем самым увеличивают силу своего иммунитета. Алтайский врач советует относиться к этому с осторожностью.

- Интерфероны – очень интересная и малоизученная штука. В частности кафедра лор-болезней алтайского мединститута занималась изучением интерферонов и влиянием их на развитие опухолей. Это длилось много лет – 60-70 годы. Была замечена интересная тенденция – если вводить интерферон, опухоль немного уменьшается, но если быстро прекратить введение, то опухоль интенсивно начинает расти. Так проявляется синдром отмены. Интерферон может убить вирусы и бактерии и даже раковые клетки, но при этом происходит прекращение выработки собственных интерферонов. То есть внешний интерферон действует, а внутренний может перестать вырабатываться, - рассуждает кандидат медицинских наук.

Раковые клетки образуются у нас в организме каждый день, но при нормальной жизнедеятельности они уничтожаются собственным интерфероном. А если подавить его выработку, то кто знает, как это обернется – не произойдет ли в те дни, когда новый интерферон еще не выработался, а старый уже иссяк – развитие раковой опухоли.

- Этот процесс еще не изучен, поэтому я не сторонник введения, использования интерферонов – слишком мало мы о них знаем, - считает медик.

Кстати, лучше, чем бездумно пить лекарства – носите маски. По наблюдению прошлого года это оказалось эффективным, и заболеваемость ОРВИ резко упала.

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