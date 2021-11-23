Подорожала на 30%: красную икру на Новый год смогут позволить себе не все

Эксперты советуют проверять продукт перед употреблением Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжают расти цены на отдельные позиции продуктов. Чем ближе дело к Новому году, тем больше внимания к полкам с красной икрой. Корреспондент «Комсомолки» решила промониторить стоимость икры и выяснила, что в этом году «красное золото» смогут позволить себе далеко не все жители региона.

«На Камчатке нет икры»

Вообще о подорожании красной икры перед Новым годом говорят каждый год, и это вполне нормально – спрос порождает предложение, а, значит, и цены ползут вверх. Ценники в магазинах абсолютно разные – все зависит от граммовки, разновидности икры и производителя. В METRO и «Ашане», к примеру, за 95 грамм лососевой икры просят не менее 500 рублей. В «Магните» за тот же объем по скидке можно отдать чуть больше 300 рублей, и пока это самая низкая цена, которую удалось найти. В «Ленте» цена икры за 95 грамм начинается от 470 рублей и выше.

Большое число предложений икры сейчас размещено на сайте объявлений «Авито». За килограмм частные поставщики, в среднем, просят от 4 тысяч рублей. С Дальнего Востока икру доставляют, в основном, в замороженном виде, но эксперты уже не раз отмечали, что хороший продукт с легкостью размораживается при комнатной температуре и не дает сока. «Комсомолка» дозвонилась до одного из продавцов, и решила узнать, с чем связано подорожание деликатеса.

- На Камчатке нет икры. Её большими партиями выкупает Москва и Китай, из-за этого и цена растет. По сравнению с тем годом цена за один килограмм выросла где-то на тысячу рублей. Сейчас людям выгоднее покупать икру через частных поставщиков, чем в магазинах, - говорит барнаулец Руден, который занимается доставкой морепродуктов.

По словам еще одного барнаульца, который заказывает икру с Камчатки, рост составил от 32 до 38% в зависимости от магазина. Здесь играют роль такие факты, как увеличение зарплат работников предприятий, которые добывают икру, и подорожание доставки.

- В магазинах так выросли цены, потому что икра из рук в руки перекупается. В других городах цена за килограмм в магазинах составляет от 7-7,5 тысячи рублей, - пояснил Алексей.

Как распознать обманку

Эксперты советуют проверять продукт перед употреблением. С каждым годом мошенники становятся все сообразительнее, но распознать обман все же реально. Настоящая икра легко лопается при нажатии, на зубах при раскусывании не должно оставаться налета, а если на икринки налить перекись водорода, то белок свернется, как при воздействии кипятка.

Кстати, даже при покупке с сайта объявлений действует закон о правах потребителя.

- По закону о защите прав потребителей без разницы, каким образом приобретен товар – в торговом зале или онлайн через объявление. Товар должен быть в надлежащем виде и соответствовать качеству. При этом не имеет значения, как он был оплачен – наличными или через карту. Если, допустим, покупатель делал перевод продавцу на карту, то так будет проще доказать факт покупки, а если передал наличные курьеру доставки, то тут сложнее. В качестве доказательства также можно сохранить переписку с продавцом, - отметил барнаульский адвокат Сергей Киселев.

Таким образом, если вам через сайт «Авито» продали морепродукты ненадлежащего качества, то вы вправе обратиться с заявлением о возврате средств напрямую к продавцу или сделать это через Роспотребнадзор, который стоит на страже потребительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае в ноябре 2021 года подешевели лук, замороженная рыба и яблоки

Подорожали капуста, картофель и яйца (подробнее)