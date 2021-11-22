В театрах, МЧС и казино: сразу несколько вспышек ковида выявили в Республике Алтай

Основная причина заражения – контакт с заболевшими в семье Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай за минувшую неделю выявили больше десятка очагов заражения коронавирусом в коллективах. Под ударом оказались и спасатели, и артисты, и даже работники казино. Как отметили в региональном управлении, сейчас по всем фактам заражения проводится эпидемиологическое расследование.

На прошлой неделе массовое заражение ковидом зарегистрировано в следующих организациях:

- Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк;

- Драматический театр;

- Кинотеатр «Голубой Алтай»;

- Редакция газеты «Листок»;

- Редакция издания «Звезда «Алтая»;

- «Медицинский информационный центр»;

- РСДЮАШ;

- ГАГУ;

- ГАГПК им. И.З. Гнездилова;

- Управление МЧС;

- Национальный музей им.Анохина и другие.

По словам специалистов, основная причина заражения – контакт с заболевшими в семье. Человек, который сам мог не заболеть, но является переносчиком заболевания, приносит вирус на работу и заражает коллег.

- На данный момент это типичнейшая цепь не только для нашей республики, но и в целом по стране, именно такая цепь заражения, скорее всего, была во всех крупных очагах коронавирусной инфекции, - подчеркнули в ведомстве.

Также факты распространения ковида зафиксировали в игровом комплексе Altai Palace и отеле Altay Village. В этих случаях заражение пошло от туристов из других регионов.

Карантин из-за заболеваемости продолжает действовать в стенах Противотуберкулезного диспансера. Там заболели 23 человека, в том числе два медработника. Вспышка произошла из-за того, что пациенты выходили за пределы территории медучреждения.

По данным регионального оперштаба, в Республике Алтай зарегистрировано больше 24 тысяч заболевших. Больше всего случаев заражения фиксируют в столице – Горно-Алтайске.

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