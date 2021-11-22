532 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 484 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 532 человека, зараженного коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 99845. Об этом пишет краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 22 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 639 человек. Кроме этого, 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 789, из них подключено к аппаратам ИВЛ –293. Минздрав края развернул 4846 коек, к кислороду подключены 3374.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 484 человека. Всего с начала пандемии в крае их уже 70735.