На Алтае в огне погибли двое взрослых и ребенок

На месте пожара Фото: СУ СК по Республике Алтай

Днем 21 ноября в одном из домов в Горно-Алтайске произошел пожар, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом пишет Следком региона.

По предварительным данным установлено, что хозяйка дома, ее сожитель и его брат выпивали спиртное. В это время 8-летний сын женщины находился в доме со взрослыми. Около 15 часов сожитель хозяйки дома обнаружил, что в месте установки печи начался пожар и стал его тушить, однако огонь быстро распространился. Из-за густого дыма мужчина не смог найти в доме людей, и покинул горящее жилище. Оставшиеся в доме женщина с сыном и их гость погибли.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:30. В тушении участвовали 20 человек, использовали 5 единиц техники. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. В 16:10 пожар локализовали, а через 22 минуты ликвидировали.

После осмотра места происшествия сразу после тушения пожара выяснилось, что дом отапливался угольно-дровяной печью. Очаг пожара находился в месте ее расположения. По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печного отопления.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

– В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи допрашивают свидетелей происшествия. С участием специалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия с целью изъятия продуктов горения и последующего назначения комплексной пожарно-технической судебной экспертизы, – отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

– Напоминаем о том, что соблюдение правил пожарной безопасности убережет дом от пожара. Не перетапливайте печь, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не допускайте перегрузки электропроводки, не пользуйтесь поврежденными и самодельными электроприборами. Никогда не курите в постели, – напомнили в региональном управлении МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле пожарные спасли жилой дом от огня

В здании на улице Ползунова загорелась крыша (подробнее)