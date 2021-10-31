В Барнауле пожарные спасли жилой дом от огня

Люди не пострадали. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле пожарные спасли дом от огня. Пожар начался утром в воскресенье, 31 октября, на улице Ползунова. Там загорелась крыша, сообщает региональное управление МЧС.

- Горела крыша частного жилого дома. Площадь пожара составила около 70 кв.м. На месте происшествия работали три звена газодымозащитников. Для бесперебойной подачи воды проложено две магистральные линии, - рассказали спасатели.

К счастью, никто не пострадал – пожар быстро потушили.