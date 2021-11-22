Барнаульские учителя приняли участие с телеигре «Сто к одному»

Учителя назвали свою команду "Педагоги Алтая". Фото: скриншот выпуска

Учителя барнаульской школы №131 приняли участие в телевизионной игре «Сто к одному». Выпуск показали в эфире накануне, 21 ноября, на телеканале «Россия 1».

Барнаульские педагоги решили попытать удачу в телепередаче еще в прошлом году. В преддверии Дня учителя им, наконец, пришло приглашение. В состав команды «Педагоги Алтая» вошли преподаватель биологии Анна Фельк, педагоги начальных классов Татьяна Белова и Елена Гладышева, учитель русского языка и литературы Виктория Часовских. Капитаном команды выступил учитель французского языка и директор гимназии — Артем Семернинов.

Соперниками барнаульской команды на игре стали «Психологи Кронштадта». По правилам шоу игрокам необходимо угадать самые популярные ответы людей с улицы на задаваемые вопросы. В викторине участвуют две команды по пять человек в каждой. Приз за победу – 50 тысяч рублей.

– Принимая участие в интеллектуальном шоу, барнаульские учителя стремятся достойно представить свой родной край, а также напомнить зрителям передачи о том, что современный учитель – это творческая и всесторонне развитая личность, которая не боится пробовать что-то новое и интересное, - прокомментировали в комитете по образованию города Барнаула.

«Педагоги Алтая» выиграли второй раунд, в третьем им удалось открыть практически все строки игрового поля, кроме последней. Но они три раза допустили ошибку, и по правилам игры ход перешел соперникам. После этого психологи вырвались вперед и в итоге победили в телевикторине.

Напомним, ранее тренер по интимной гимнастике из Барнаула нашла жениха на шоу «Давай поженимся». Она пришла на шоу в качестве невесты к 47-летнему Максиму и в итоге стала его избранницей.

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