Тренер по интимной гимнастике из Барнаула нашла жениха на «Давай поженимся»

Принять участие Линде предложил редактор программы. Фото: скриншот видео

Тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева из Барнаула стала участницей программы «Давай поженимся», которая вышла в эфир 22 октября. Она пришла в шоу в качестве невесты к 47-летнему Максиму и в итоге стала его избранницей. Как отметили ведущие, их объединила не только взаимная симпатия, но и сфера работы. Максим является основателем фонда для женщин с пониженным либидо.

Линда преподает женщинам интимную гимнастику, учит искусству сексуальных ласк, а также рассказывает о женском здоровье. Помимо этого, она подрабатывает репетитором английского языка, преподает его как взрослым, так и детям.

Девушка рассказала, что на передачу ее пригласили. Редактор программы нашла Линду в Instagram и предложила поучаствовать.

– И хотя сомнения по поводу участия у меня были, я всё же решилась на эту авантюру. Сомнения мои были связаны с тем, что мне не хотелось оказаться в ситуации, где ведущие стебутся, достают из тебя всё личное и искажают это ради охватов, – рассказала Линда на своей странице в Instagram.

По словам героини программы, она совсем не волновалась во время съемок. Две другие невесты ей показались милыми девушками. Весь процесс съемки длился чуть меньше двух часов. В итоге страхи Линды насчет стеба Гузеевой не оправдались.

– Лариса оказалась классной, мудрой женщиной. А стеб, которого я ждала, так и не состоялся. Мне стало понятно, будет стеб или нет - зависит от героев, – рассказала Линда.

После представления сюрприза для жениха, Максим сказал, что с Линдой он «как будто взлетел». И по итогу в финале программы именно с ней он вышел на сцену.

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