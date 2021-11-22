Без решения суда: алтайским сиротам стало проще получить сертификат на жилье

Сертификат – это выплата на покупку жилья. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае дети-сироты могут оформить сертификат на покупку жилья по новым правилам. Депутаты АКЗС приняли изменения в соответствующий краевой закон. Теперь сертификаты смогут получить и те, у кого нет на руках решения суда о предоставлении жилья. Закон уже вступил в силу.

- Вопрос о предоставлении детям-сиротам жилья очень актуален для Алтайского края, существующую систему нужно совершенствовать. Мы внесли поправки в наш краевой закон. Это поможет урегулировать и ускорить процесс получения квартир для детей-сирот», - говорит председатель комитета по социальной защите и занятости населения АКЗС Ирина Солнцева.

Сертификат – это выплата на покупку жилья. Алтайский край стал одним из первых регионов Сибири, в которых ввели жилищные сертификаты для данной категории. В ведомстве подчеркнули, что это ускорит процесс обеспечением жильем детей-сирот, так как им не придется долго ждать квартиры. Отметим, что на июль 2021 года было подано более 300 заявлений на получение сертификатов, сейчас на эту услугу может претендовать уже почти 3000 человек.

Кому положен сертификат?

Сертификаты на жилье могут получить дети-сироты, которым уже исполнилось 23 года. При этом не нужно решение суда о предоставлении жилья. Также на выплату могут рассчитывать и те сироты, в отношении которых уже есть вступивший в законную силу судебный акт о предоставлении им жилого помещения. В этом случае необходимо предоставить утвержденное судом мировое соглашение о замене квартиры на сертификат.

Сколько заплатят?

Номинал одного сертификата - 1 407 978 рублей. Его рассчитывают исходя из площади жилого помещения, равной 33 квадратным метрам, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра по региону. Она сейчас составляет 42 666 рублей. Выплата предоставляется единоразово. Если жилье стоит дешевле стоимости сертификата, то выплачивается та сумма, которая указана в договоре купли-продажи.

Какое жилье можно купить на сертификат?

Купить жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке региона. Также нет ограничений и на виды жилья: квартиры, дома. Существенный плюс, что можно дополнительно использовать собственные или заемные средства, материнский капитал.

НО! Площадь жилого помещения не может быть менее 28 квадратов. Если помещение покупается в общую собственность (с членами семьи), то размер доли не может быть менее 18 квадратных метров от общей площади.

Что нельзя купить на сертификат?

- жилое помещение, признанное непригодным для проживания и (или) признанное аварийным;

- индивидуальный жилой дом (его часть), находящийся на землях садовых и дачных участков;

- жилое помещение, с нарушением целостности наружных и внутренних стен, оконных и дверных блоков, крыши.

Почему могут отказать в выдачи сертификата?

- Сертификат не выдадут, если будут выявлены несоответствия приобретенного жилого помещения жилому помещению, указанному в предварительном договоре купли-продажи.

- Если уполномоченное учреждение приняло решение об отказе в приобретении выбранного жилого помещения, потому что оно не отвечает необходимым характеристикам

Полезный телефон

Интересующие вопросы можно узнать в КГКУ «Региональное жилищное управление» по адресу: г. Барнаул, улица Крупской, 101, корпус 1, 2 этаж. Телефон: (3852) 55-66-76. На сайте организации можно уточнить алгоритм предоставления услуги, а также заполнить заявление на получение сертификата.

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