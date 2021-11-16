Председатель АКЗС заявил, что без вакцинации в Алтайском крае «мы ковид не победим никогда»

Спикер АКЗС Александр Романенко призвал жителей Алтайского края активнее вакцинироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

Спикер АКЗС Александр Романенко призвал жителей Алтайского края активнее вакцинироваться. Об этом он сказал на еженедельном оперативном совещании в краевом парламенте 15 ноября, сообщает пресс-служба АКЗС.

–Если такая динамика вакцинации будет сохраняться и дальше, мы сможем достичь коллективного иммунитета только к апрелю-маю следующего года, когда значительной части населения пора будет ревакцинироваться. И если мы сегодня не предпримем практических реальных шагов, мы ковид не победим никогда, - сказал Александр Романенко.

Спикер АКЗС рассказал, что к нему обращаться жители Алтайского края с просьбой помочь их родственникам, попавшим в ковидные госпитали. При этом часть звонивших не вакцинировались. Итог такого подхода, по словам Романенко, мы потом видим в краевых масштабах заболеваемости.