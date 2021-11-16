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Здоровье16 ноября 2021 5:36

Председатель АКЗС заявил, что без вакцинации в Алтайском крае «мы ковид не победим никогда»

Романенко призвал активнее ставит прививки
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Спикер АКЗС Александр Романенко призвал жителей Алтайского края активнее вакцинироваться

Спикер АКЗС Александр Романенко призвал жителей Алтайского края активнее вакцинироваться

Фото: Олег УКЛАДОВ

Спикер АКЗС Александр Романенко призвал жителей Алтайского края активнее вакцинироваться. Об этом он сказал на еженедельном оперативном совещании в краевом парламенте 15 ноября, сообщает пресс-служба АКЗС.

–Если такая динамика вакцинации будет сохраняться и дальше, мы сможем достичь коллективного иммунитета только к апрелю-маю следующего года, когда значительной части населения пора будет ревакцинироваться. И если мы сегодня не предпримем практических реальных шагов, мы ковид не победим никогда, - сказал Александр Романенко.

Спикер АКЗС рассказал, что к нему обращаться жители Алтайского края с просьбой помочь их родственникам, попавшим в ковидные госпитали. При этом часть звонивших не вакцинировались. Итог такого подхода, по словам Романенко, мы потом видим в краевых масштабах заболеваемости.