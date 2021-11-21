В алтайском городе на неделю закрывают школы из-за высокого уровня заболеваемости

Приостановка учебного процесса должна помочь прервать цепочку заболеваний и распространения вирусов среди школьников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске закрывают школы на период с 22 по 28 ноября. Такое решение приняли на городском оперштабе по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Учебный процесс приостановили из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в городских школах. Четыре из них уже закрыты на карантин. Всего на данный момент лечение от ОРВИ и гриппа проходят 2756 детей.

– Ежедневно поступают звонки для вызова детского врача на дом. Только за вчерашний день поступило 370 таких обращений, - рассказала заведующая городской поликлиникой Марина Бородулина.

По мнению властей, приостановка учебного процесса должна помочь прервать цепочку заболеваний и распространения вирусов среди школьников.

В мэрии отмечают, что на время вынужденных каникул школьникам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, несмотря на теплую погоду. Родителям советуют посвятить время совместной деятельности, общению с детьми, закреплению учебного материала, чтению книг, изготовлению поделок и участию в актуальных конкурсах.

В целом в Республике Алтай в 2,7 раза выросла заболеваемость ОРВИ за неделю. Так, за неделю в регионе зарегистрировали 4 370 случаев обращения за медпомощью пациентам поставили диагноз «грипп H3N2», в 25 случаях выявили вирусы гриппа А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В алтайском минздраве рассказали, можно ли одновременно прививаться от коронавируса и гриппа

Более 372 тысяч жителей Алтайского края уже прошли вакцинацию против гриппа (подробнее)