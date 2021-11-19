В алтайском минздраве рассказали, можно ли одновременно прививаться от коронавируса и гриппа

Вакцинация Фото: Олег Укладов

В Алтайском крае продолжается вакцинация против гриппа. Прививку уже поставили более 372 тыс. жителей региона. В минздраве напомнили о том, почему важно проходить вакцинацию и можно ли одновременно прививаться от нескольких заболеваний.

– Сегодня между медицинскими организациями Алтайского края началось распределение очередной партии вакцины против гриппа. Из федерального центра было направлено 194 тысячи доз, – отметили в ведомстве.

Препарат «Ультрикс Квадри» – российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения. Она соответствует всем рекомендациям ВОЗ. В состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1) и (H3N2) и 2 типа В.

Вакцинация от гриппа показана для профилактической иммунизации детей с 6-месячного возраста, подростков, взрослых без ограничения возраста, а также тех, кто находится в потенциальных группах риска:

– взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями,

– работники социальной сферы,

– сотрудники и учащиеся сферы образования,

– медработники,

– ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: люди региона старше 60 лет, беременные во II и III триместре.

– Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа, такие изменения официально внесены в инструкцию по применению «Спутника V», поэтому наши жители спокойно могут поставить и ту и другую вакцину одновременно, – отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Ирина Переладова.

Чтобы поставить прививку против гриппа, предварительная запись не требуется, нужно просто прийти в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или педиатру, когда вакцинация проводится ребенку. Перед иммунизацией врач проведет осмотр и определит, есть ли противопоказания.

Напомним, ранее мы писали о том, что противопоказанием к вакцинации против гриппа являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

– За последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцинации против гриппа, – подчеркнула Ирина Переладова.

Вакцинацию препаратом «Ультрикс Квадри» проводят бесплатно в медицинских организациях региона. За деньги можно привиться в страховых компаниях. Всего в Алтайском крае в 2021 году планируют привить от гриппа более 1,3 млн человек, что составляет 60% от всего населения региона.

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