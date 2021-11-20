Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 ноября 2021: за период пандемии выявили почти 98,8 тысяч заболевших

За минувшие сутки выявили 534 новых заболевших COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 21 ноября 2021 года - за период пандемии в регионе выявили почти 98,8 тысяч заболевших COVID-19.

- Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 63005 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 98778 заболевших: 20584 – у больных внебольничной пневмонией, 68792 – у заболевших ОРВИ, в 9402 случаях – бессимптомное течение, - пишет оперштаб.

В ковидных госпиталях лечение получают более 3,7 тысяч человек с подтвержденной инфекцией. Еще 409 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся под постоянным присмотром медиков. В оперштабе отмечают, что количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 305. Минздрав развернул в регионе 4846 коек в ковидных отделениях, свободных осталось 693.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2524282 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 364,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9613 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9883 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

В регионе 959181 человек прививаются от коронавируса: 128089 жителей поставили первую прививку, 795550 - полностью привиты. Уже 35542 человека прошли повторную вакцинацию.

Напомним, что за минувшие сутки выявили 534 новых заболевших COVID-19, выздоровело 538 пациентов, умерло 29 человека, от COVID-19-27.

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