Сахар не вызывает диабет: алтайский эндокринолог рассказала о причинах заболевания

Чтобы обезопасить себя, нужно чаще проходить обследования Фото: Олег УКЛАДОВ

Сахарный диабет входит в десятку ведущих причин смертности. Это заболевание является одним из самых распространенных и в нашем регионе. О причинах диагноза, а также о мифах, связанных с ним, рассказала эндокринолог диагностического центра Алтайского края Анастасия Артюшенко.

Особенности заболевания

Сахарный диабет бывает 1 и 2 типа. В первом случае полностью перестает работать поджелудочная железа и инсулин не вырабатывается.

– Такие пациенты начинают чаще болеть в молодом возрасте или в детстве. Они заболевают достаточно быстро и не могут жить без инсулина, иногда может страдать их качество жизни, – отметила Анастасия Артюшенко.

Сахарный диабет 2 типа развивается постепенно и сначала вообще протекает незаметно. Люди долгое время могут даже не догадываться, что болеют. В этом случае инсулин вырабатывается, но не может проникнуть в органы и ткани. Такое заболевание свойственно пожилым и полным людям. В регионе около 100 тысяч пациентов с этим диагнозом. Уровень больных сахарным диабетом второго типа в Алтайском крае чуть ли не самый высокий по России.

– Такая цифры связаны с нашим образом жизни, ожирением, неправильным питанием и хорошей выявляемостью сахарного диабета, поэтому и статистика выше, – объясняет эндокринолог, – Это хорошо, ведь больше пациентов знают о своем диагнозе, а, значит, получают своевременное лечение.

Эксперт добавила, что для того, чтобы обезопасить себя, нужно чаще проходить обследования. Встревожить может и преддиабет – промежуточное состояние между здоровьем и сахарным диабетом. При этом, если не принять меры, уже возможны серьезные последствия для здоровья. В первую очередь страдают сосуды, а так как они есть везде, начинаются проблемы во всем организме.

– Как правило, уже при преддиабете пациенту можно назначить лечение, объяснить, как изменить образ жизни, чтобы не прийти к сахарному диабету или получить этот диагноз как можно позже, – говорит Анастасия Артюшенко.

Мифы о диабете

Многие считают, что сухость во рту точно говорит о сахарном диабете. Эксперт отметила, что это необязательно так.

– Конечно, сухость во рту – повод вспомнить о диабете и пройти обследование, однако этот признак не говорит о заболевании на 100%. Это могут признаки проблем с желудочно-кишечным трактом, есть и синдромы, когда плохо выделяется слюна, – прокомментировала врач.

Другое распространенное мнение – если есть сладкое, то обязательно заболеешь сахарным диабетом.

– Это миф. Если сегодня съесть много конфет, то сахарный диабет не появится завтра, – рассказывает Анастасия Артюшенко. – Но если регулярно употреблять много сладкого, то возможен лишний вес, который и может стать причиной диабета. Сахар же не так страшен, если им не злоупотреблять.

Ранее мы писали о том, что коронавирус может вызвать сахарный диабет, такие случаи уже зафиксировали Алтайском крае. Диабетики находятся в зоне риска тяжелого течения COVID-19, вероятность смертельного исхода также высока. По разным источникам, риск развития тяжелых форм от 16 до 9%.

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