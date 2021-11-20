Куда сходить в Барнауле на выходных 20 и 21 ноября 2021 года: спектакли, концерты и экскурсии

В учреждениях культуры действует система QR-кодов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на выходных 20 и 21 ноября 2021 года не будет скучно, ведь культурная жизнь будет бить ключом, конечно, с соблюдением эпидемиологических требований. Театральные постановки, концерты местных и приезжих артистов - рассказываем, куда можно сходить.

Театральные постановки

В театре драмы в субботу покажут спектакль “И разыгрались кони в поле” по пьесе В.М. Шукшина. Как говорят сотрудники учреждения культуры, эта постановка - “размышление о том, во что верить, на что опереться человеку, когда не все гладко в жизни”.

Когда: 20 ноября в 17:30

Где: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная 15

Цена билета: 250-600 рублей

Возрастные ограничения: 16+

В воскресенье можно посмотреть постановку “Темные аллеи” по рассказам из одноименного сборника И. Бунина. Этот спектакль об открытиях, которые происходят в душе человека, когда он встречается с любовью.

Когда: 21 ноября в 17:30

Где: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная 15

Цена билета: 450-800 рублей

Возрастные ограничения: 18+

В музыкальном театре в субботу покажут ироничную оперетту австрийского композитора Иоганна Штрауса “Летучая мышь”.

Когда: 20 ноября в 17:00

Где: Алтайский театр музыкальной комедии

Адрес: г. Барнаул, Комсомольский проспект, 108

Цена билета: 400-600 рублей

Возрастные ограничения: 12+

В воскресенье с детьми можно сходить на сказку “Алладин”. Много танцев, добрых шуток обещают посетителям. Скучно не будет ни взрослым, ни малышам.

Когда: 21 ноября в 11:00

Где: Алтайский театр музыкальной комедии

Адрес: г. Барнаул, Комсомольский проспект, 108

Цена билета: 200-250 рублей

Возрастные ограничения: 0+

Классическая музыка

Перед барнаульцами выступит “Новосибирский гитарный квартет”. Лауреаты международных конкурсов исполнят произведения В.А. Моцарта, Д. Дауленда, М. де Фалья, А. Бородина.

Когда: 21 ноября в 17:00

Где: Филармония Алтайского края

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 35

Цена билета: 200 – 350 рублей

Возрастные ограничения: 6+

Александр Розенбаум

С гастролями в честь своего юбилея в Барнаул приедет Александр Розенбаум. Артист исполнит известные хиты и новые композиции.

Когда: 20 ноября в 18:00

Где: ДК Мотостроителей

Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 50а

Цена билета: 1 900 – 4 600 рублей

Возрастные ограничения: 6+

Знакомьтесь, Барнаул!

Каждую субботу работники музея “Город” проводят обзорную экскурсию по учреждению культуры. Они рассказывают об истории Барнаула, показывают экспонаты, которые были в обиходе много лет назад. Бонус: можно посмотреть выставку “Небо для всех”.

Когда: 20 ноября в 13:00

Где: Музей “Город”

Адрес: г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 24

Цена билета: от 60 до 125 рублей

Возрастные ограничения: 6+

Для киноманов

В кинотеатрах Барнаула сразу несколько премьер. С детьми можно посмотреть мультики “Плюшевый бум”, “Приключение Пильи” (0+). В прокат вышел фильм “Небо” (12+). Картина снята по реальным событиям, в основу взят подвиг летчика Олега Пешкова. Также в кино показывают фильм “Король Ричард”, эта история об отце известных теннисисток Серены и Венус Уильямс (12+).

Цена: от 150 до 450 рублей

Где: ТЦ «Арена» (Павловский тракт, 188)

ТЦ «Европа» (Павловский тракт, 251В)

ТЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219Б)

Кинотеатр «Мир» (площадь Победы, 1)

ТЦ «Галактика» (проспект Строителей, 117)

Цена билетов: от 150 до 450 рублей

Время сеансов можно уточнить на сайте “Киномир”.

Поверь в себя!

На сцене концертного зала “Сибирь” выступят лучшие участники проекта “Поверь в себя”. Артисты исполнят хиты и свои новые сочинения под аккомпанемент Великорусского оркестра «Сибирь»» (дирижер - заслуженный артист России Николай Алексеевич Комиссаров)

Когда: 20 ноября в 17:00

Где: КЗ “Сибирь”

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 7

Цена билета: 500 – 600 рублей

Возрастные ограничения: 6+

Напоминаем, что во все учреждения культуры можно попасть только по QR-кодам. Не забывайте про средства индивидуальной защиты и дистанцию.

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