«Ковид забрал маму»: алтайский марафон «Поддержим ребенка» замедлился в условиях пандемии

Собранные благотворительным марафоном средства вот уже несколько лет позволяют помогать детям с редкими заболеваниями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пандемия изменила многое, говорят, этот мир никогда не станет прежним. Страшный факт - увеличилось число детей, потерявших одного или обоих родителей из-за Cоvid-19. Одной из таких девочек, лишившейся мамы, сотрудники Алтайского краевого отделения Российского детского фонда на день рождения подарили ноутбук, и это не единственный пример помощи детям, родителей которых забрал коронавирус…

- Время страшное, много людей теряем, - говорит Оксана Овчинникова, руководитель регионального отделения детского фонда. - Такие испытания показывают, насколько человеческая душа способна сострадать. У нас немало примеров помощи тяжелобольным детям, семьям, которые попали в сложную ситуацию.

Собранные благотворительным марафоном средства вот уже несколько лет позволяют помогать детям с редкими заболеваниями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Помогли малышке услышать голос мамы

Несмотря на пандемию в крае продолжается марафон «Поддержим ребенка». В прошлом году удалось собрать 12 миллионов рублей на помощь детям, в этом году пока чуть больше четырех. Тем не менее, в детском Фонде надеются, что удастся привлечь пожертвований не меньше, чем в в 2020 году. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье многих детей. Как показывает практика прошлых лет, наибольшее количество поступлений приходится на ноябрь-декабрь.

По словам Оксаны Овчинниковой, иногда в качестве благотворителей выступают компании из других регионов, которых тронули истории алтайских ребятишек.

- К примеру, московская компания «Пульс» откликнулась, когда я рассказала о малышке, которая родилась глухой. - У ребенка тугоухость 3-4 степени, и девочка (ей скоро 1 годик) никогда не слышала голоса мамы. Представьте, говорю, благодаря вам она впервые услышит голос самого родного в мире человека. И нам выделили 240 тысяч на аппаратики на два ушка, деньги на днях перечислили. Жизнь ребенка кардинально переменится, малышка услышит маму и начнет говорить! - радуется председатель краевого отделения РДФ. – Компания «Пульс» выделила 500 тысяч рублей на лечение алтайских детей и планирует продолжить сотрудничество в этом направлении.

Собранные благотворительным марафоном «Поддержим ребенка» средства вот уже несколько лет позволяют помогать детям с редкими заболеваниями. Например, для маленьких жителей края с диагнозом муковисцидоз Алтайское краевое отделение Российского детского фонда (оператор марафона) закупает необходимое медицинское оборудование и ингаляционные растворы. Проект также курирует детей - «бабочек» с редким заболеванием буллезный эпидермолиз, помогает детям с фенилкетонурией, ДЦП, диабетом и другими сложными диагнозами. Для понимания: только на перевязочные материалы для нежного ребенка – «бабочки» нужно миллион рублей в год.

«Пусть ваши ручки не мерзнут»

Помимо большого марафона «Поддержим ребенка» у детского фонда есть немало других локальных проектов. К примеру - помощь продуктами, одеждой и т. д.

- С началом пандемии во время самоизоляции мы стали отправлять нуждающимся семьям, находящимся на карантине, пакеты с продуктами. Алтайские производители и предприятия торговли очень хорошо отзывались на заявки, - рассказывает Овчинникова. - Сейчас идет акция «Тепло детским рукам». Заботливые женщины вяжут для ребятишек. Сегодня заглянула в коробку, увидела трогательную записку рядом с рукавичками: «Пусть ваши ручки не мерзнут. От бабы Гали».

Чтобы волшебство сработало

Проект «Здравствуй, школа!» в этом году позволил подарить детям ноутбуки, планшеты, им они необходимы для учебы, а также телефоны.

- Однажды мы были в детском туберкулезном санатории, - там проходил мастер- класс по ремеслам в рамках нашего проекта «Большая семья Алтая», который мы реализуем на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры, - вспоминает Овчинникова. - Во время занятия дети загадывали желание, пошептав в волшебный горшочек. Один мальчик отказался со словами «Я ничего не буду шептать, потому что в это не верю». Рассказал, что папа и мама обещали по очереди купить сотовый телефон, но заболели и умерли…

«От того, что я пошепчу, ничего не исполнится», - хмуро говорил ребенок.

- Но мы уговорили его попробовать, и он загадал телефон определенной марки (не очень дорогой, кстати), - рассказывает Оксана. - После этого, конечно, было делом чести сделать так, чтобы волшебство сработало.

Взнос от трехлетней малютки

- Очень хорошо, когда какой-то вопрос решается совместными усилиями: государства, благотворителей, общественных организаций, родителей. На днях было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко и председателем Российского детского фонда, известным писателем Альбертом Анатольевичем Лихановым. Так что будем продолжать совместную работу на благо детей Алтайского края, - говорит Оксана Овчинникова. – Кстати, еще про волшебство. Недавно в центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей в маленьком селе Куйбышево, мы, взявшись за руки с ребятами, закрыли глаза и загадали желание – дети очень хотели автобус, он просто необходим для совместных выездов на культурные мероприятия, в больницу, в магазин… И вот на днях это желание реализовалось. Спасибо Министерству образования края, оперативно откликнулись.

Собранные благотворительным марафоном средства вот уже несколько лет позволяют помогать детям с редкими заболеваниями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Председатель краевого отделения Российского детского фонда не устает благодарить всех, кто помогает детям.

- Каждому из них хочется поклониться лично. Среди наших жертвователей много и частных лиц, которые по 100, 200, 500 рублей выкраивают каждый месяц, подключив автоплатеж - на помощь больным деткам, - говорит Овчинникова.

Самым юным благотворителем недавно стала… трехлетняя малышка.

- Эта девочка больна сахарным диабетом и получала от нас инсулиновую помпу (проект обеспечения детишек больных сахарным диабетом помпами мы осуществляется совместно с Барнаульским комбинатом ЖБИ №1 им. В.И. Мудрика – ред.) рассказывает Овчинникова.- И вот малютка подходит и кладет на стол семь рублей со словами: «Это деткам, которые болеют». До слез…

Всем, кто хочет принять участие в Марафоне «Поддержим ребенка»

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"

ИНН 2225018635,

КПП 222501001, БИК 040173604,

р/с 40703810002140010252,

к/с 30101810200000000604,

Алтайское отделение № 8644

ПАО Сбербанк г. Барнаул.

С пометкой «Марафон»

С помощью системы Онлайн - Сбербанк на социальный номер

+7906-965-2515 (оформлен на председателя фонда Оксану Николаевну О.). Обязательно с пометкой «Марафон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае создают фонд помощи паллиативным детям

В крае проживает 230 детей, которым необходима такая поддержка (подробнее)