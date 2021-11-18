«Библия Кладмена»: в руки журналистов попал негласный кодекс закладчиков

Чаще всего закладчиков ловят с поличным. Фото: Олег УКЛАДОВ

- До сих не можете найти подработку? – пишет мне в «ВК» симпатичная девушка и тут же бросает «вакансию» с оплатой до 50 тысяч рублей в неделю, словно подсмотрела в мой почтовой ящик, куда пару дней назад пришла квитанция на 10 тысяч рублей за зимнюю коммуналку.

Сыр в мышеловке

Уже догадываясь, что там за работа, перехожу по ссылке в телеграм-аккаунт менеджера по работе.

- Сразу хочу предупредить, что работа специфическая, не делайте поспешных выводов, давайте сначала ознакомитесь со всеми подробностями и тонкостями работы. Уволиться сможете в любой момент. Слышали когда- нибудь про работу закладчика? – пишет мне новый собеседник.

И тут же прилетает замануха – люди с нами зарабатывают около 300 тысяч рублей в месяц, стажеры и новички от 30 тысяч в неделю. По меркам Алтайского края – деньги просто невероятные!

В голове крутится: сроки от 10 до 15 лет за крупный размер (с таким обычно закладчики и попадаются). Но искушение велико – это же ипотеку можно за полгода закрыть, в отпуск с детьми съездить (в реальности курорт тут может быть лишь один – строгого режима и лет на восемь).

- В принципе, интересно послушать! – пишу в чат.

Скрин переписки. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На первый взгляд работа непыльная: переносить закладки по городу. Товар – «синтетические легкие наркотики» (на самом деле совсем нелегкие, это лишь уловка, чтобы подтолкнуть человека к преступлению).

- Работа - полный бесконтакт. В любой день недели. Вы получаете координаты клада, что вам оставляет куратор. Забираете посылку, небольшой сверток. В этой посылке будет заранее оговоренное количество упакованных мелких кладов. Например, 50 штук. Эти 50 кладиков вы разносите по разным местам в черте своего города! – стелет менеджер.

По его словам, в среднем курьеры делают 20-50 кладов в день. За один клад платят 300-500 руб в зависимости от региона.

- К примеру, если делаете 20 кладов в день - получается 20 х 300руб х 5 рабочих дней = 30 000 рублей в неделю. Делаете по 40 кладов в день + по выходным = примерно 80 000 рублей в неделю. З/п два раза в неделю на биткоин, кошелек, либо карту, - сыплет в чат оператор заманчивыми цифрами.

По словам начальника отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю Анны Левенко, в реальности таких денег мало кто видит из распространителей.

- Большинство попадается в первые же месяцы работы или даже при первой-второй закладке, не успев получить даже первый транш денег, - говорит специалист.

Инструктаж по безопасности

Перед началом работы проводится инструктаж по безопасности.

- Пока вы не будете понимать всю суть работы на 100%, никто вас не отправит работать. При условии выполнения всех наших указаний, правил поведения на работе, а так же 100% выполнение техники безопасности - ничего вам грозить не будет, - обещает оператор, словно колонии Алтайского не заполнены на 20% осужденными за незаконный оборот наркотиков (из 6,6 тысяч осужденных – 1,7 тысяч сидят за наркотики).

Мне тут же прислали пдф-файл с названием «Библия Кладмена».

- Перед вами детальное описание методики по созданию закладок в городской местности. Автор опирается на свой личный опыт кладмена, опыт коллег, а также в данном подходе используется неудачный опыт и причина недовольства клиентов по поводу мест закладок, - говорится в аннотации к пособию.

Скрин из "Библии Закладчика"

Новобранцев инструктируют, как себя вести, как одеваться и где лучше делать закладки – большинство из них делаются в жилых районах. Для крепления используют мощные неодимовые магниты, которые позволяют делать закладки, использую металлические поверхности – трансформаторные будки, лестницы, козырьки подоконников.

Особое внимание уделяется тому, как не попасться полицейским.

- Именно момент заклада является самым вероятным местом прокола. Никогда, ни на минуту, нельзя терять контроль над собой и переставать думать о рисках встречи с ППС. Если это произойдет, вашим большим шансом на успех будет видимость, что вы покупатель, а для этого нужно, чтобы при вас на этот момент в кармане была всего одна упаковка. В таком случае, при умело разыгранном спектакле и определенной сумме денег, вопрос решается, не доезжая до полицейского участка, - убеждает автор руководства.

Автор пишет, что тут главное придерживаться правила «в кармане – не более одной закладки». А если их больше, видимо, придется их незаметно скинуть – только судебная практика показывает, что такой вариант не работает.

В «Библии Кладмена» есть и дельный совет – заранее позаботиться об адвокате.

- Выбирать нужно тех, кто специализируется именно на похожих делах, чтобы был подтвержденный опыт. Ни в коем случае, не стоит связываться с теми, кто обещает и гарантирует выиграть для вас любое дело или надеяться на адвокатские конторы, которые, “в случае чего” дадут вам самого лучшего специалиста. Нет. Позаботьтесь об этом сами, ведь при вашем проколе, это очень может помочь, - говорится в руководстве.

Скрин из "Библии Закладчика"

От тюрьмы не уйдешь

Вербовка преподносится, как что-то не особо тяжкое – наркотики легкие, будете соблюдать правила – не попадетесь. Обещается высокий доход, даже защита от полиции, возможность отказаться от работы в любое время. В реальности «срок жизни» опытного кладмена – не более полугода, а если говорить о подростках – они попадаются на первой-второй закладке.

- За 10 месяцев этого года по линии незаконного оборота наркотиков выявлено 2639 преступлений. Расследовано 1482 уголовных дела. Привлечено к уголовной ответственности 1498 лиц, из них членов организованных групп – 65, - рассказала Анна Левенко.

Эдик – суперзвезда

Есть среди закладчиков и рекордсмены. Один из них – Эдик. Он проработал почти год, прежде чем попался. Пошел в кладмены, потому что сам наркоманил – а тут дурь всегда под рукой и деньги есть.

Эдику словно сам черт ворожил, он мог делать по 70 закладок в день и не попадаться. Наверное, потому что сам постоянно был под кайфом и в этом измененном сознании чувствовал, когда нужно залечь на дно. Попался он случайно – после того, как он уже все разложил, его приняли полицейские. И на вопрос стражей порядка: «Ну что, все разложил?» - тот улыбнулся и ответил: «Да!». А потом показал все закладки.

Ему дали семь лет. Сейчас он отбывает наказание в ФКУ ЛИУ-1 в Алтайском крае, где сидят страдающие алкоголизмом и наркоманией.

Прицел на школьников

В последнее время вербовщики изменили свою целевую аудиторию и стали искать потенциальных закладчиков среди подростков. В этом году задержано 35 школьников, это уже на 13 человек больше, чем в прошлом.

Весной в Барнауле задержали 16-летнюю школьницу с крупной партией наркотиков. Десятиклассница, которой вменяют роль организатора, втянула в «бизнес» своего парня. Вместе они получали сообщения о местонахождении тайников, после чего распространяли их по городу.

- Попадаются не просто единичные закладчики, но и целые группы. В 2017 году была задержана организованная группа из восьми человек. В том числе задержан оператор интернет-магазина - житель Кемеровской области. Изъято около полукилограмма «синтетики», - рассказала Анна Левенко.

В настоящее время все участники осуждены, оператор интернет-магазина, который обеспечивал бесперебойную деятельность «шопа», контроль закладчиков и подбирал новых участников преступной деятельности, осужден на 11 лет.

Кстати, за 10 месяцев этого года полицейские ликвидировали семь интернет-магазинов по сбыту наркотиков, действующих на территории края.

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