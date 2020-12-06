«Мы имели 400 тысяч в месяц и жили красиво»: сколько остаются на свободе и зарабатывают наркокурьеры-закладчики

Фото: пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю

В среднем наркокурьер-закладчик «живет» три недели. Месяц, если хоть немного есть голова на плечах. Полгода-год - самые башковитые. Или незаметные. Но таких – единицы, рассказывают бывалые сотрудники полиции. Финал почти у всех один: задержание, следствие, суд и путешествие в один из «санаториев» системы ФСИН.

Долгожители

Среди закладчиков можно встретить всех – работяг, матерей, пенсионеров. Одна из них 32-летняя Анна, которая отбывает наказание за наркоторговлю в шипуновской колонии для женщин. Заключенная не похожа на бывалую зэчку или наркоманку – она никогда и не употребляла. За время отсидки лоск прежней жизни сошел, но как добротно сделанный фасад еще напоминает о былой роскоши.

- Доходы были разными, примерно 400 тысяч в месяц. Покупали машины, жили хорошо, красиво, - рассказывает Анна. – Пошли на это, потому что изначально денег не хватало, а потом хотелось больше. Мы копили с мужем, хотели уехать в Краснодар, открыть там ветеринарную клинику.

Изначально наркотиками занимался сожитель девушки – Иван. А потом в бизнес вошла Анна.

- Я узнала, чем он занимается не сразу, года через полтора - у него была другая съемная квартира, где он мог фасовать и хранить наркотики. А доходы он объяснял тем, что деньги приносит СТО, которую он держал. Когда узнала, согласилась осознанно. Мы работали на магазин, делали оптовые закладки. Я говорила, что ни к чему хорошему это не приведет, но соблазн был слишком велик, - делится девушка.

Два года невероятно большой срок для такой деятельности, им повезло и с приговором, он оказался не самым суровым - ему дали 9,7 лет, Анне – 8 лет.

Пять лет за неделю

В большинстве случаев карьера у закладчиков недолгая, а сроки дают большие, как это случилось у осужденной Полины. Бывшей жительнице Бийска сейчас 24 года, на свободу она выйдет только в 2024 году.

- У меня муж и двое детей. Я сидела с малышами, муж работал один, получал около 35 тысяч, примерно половину мы отдавали за кредиты банкам. Хотелось побыстрее рассчитаться с долгами. Как это сделать, подсказали знакомые. Я решилась, мужу ничего не сказала. Неделю проработала, потом отказалась, но так как уже велась съемка, как я делала закладки, ко мне пришли. Муж был в шоке. Отругал меня, но быстро отошел, сказал, что мы справимся. Ждет. Детям сказали, что мама на работе в кафе, - рассказала Полина.

Девушка также отбывает наказание в ИК-6, работает, получает 6,5 тысяч в месяц, все отправляет домой.

По любви

Елену закрыли, когда ей было 30 лет – тихая девушка, симпатичная, психолог по образованию. Сидит уже три года – наркотики сама никогда не прятала, работала в магазине, координировала действия покупателей и закладчиков.

- Начала встречаться с парнем, он оказался дилером. Понимала, что делаю, знала, что такое наркотики. Он умел преподнести это так, что ничего плохого нет – это выбор человека. Я влезла в это по наивности, плюс сыграло то, что я никогда не сталкивалась с наркотиками. Мы были операторами, у него покупали, он отдавал адреса. Когда он отлучался, я садилась за компьютер. Два месяца так работали. Сколько заработали, не знаю, деньги были у него, - рассказывает девушка.

Ему дали 11 лет, ей 5,5 лет. Через год она может подавать на УДО. После освобождения собирается вернуться в Кемерово, к родителям.

Говорят, мужчины чаще становятся рецидивистами, девчонкам проще вернуться к нормальной жизни. Наверное, потому что для них важны другие ценности – семья, дети, близкие.

- В колонии сняла розовые очки, трезво посмотрела на жизнь, я оказалась ведомой. Хочу создать семью, родить ребенка, - говорит девушка.

Упущенные годы

Вику закрыли в 22 года на 12 лет. Молодая симпатичная девчонка, сильный голос, прямой взгляд. Училась в новосибирском аграрном университете на ландшафтного дизайнера. Поступила на третий курс и оказалась за решеткой. Не повезло. Сглупила.

- Я знала, на что шла. Это было глупо, хотелось независимости от всех. Проработала месяца три, все потратила на бытовую технику, подарки сестре, одежду для себя. До этого не могла себе этого позволить, а просить у родителей не хотелось. Вот и влипла, - рассказывает арестантка.

Она говорит, даже в колонии есть положительное - учишься разбираться в людях, вырабатывается стойкость, хотя это и нелегко – столкновения с другими неизбежны.

- Сложнее всего здесь без семьи - для родителей это был удар, но они не осуждали, я хочу поскорее вернуться к ним и наверстать упущенные годы. Потом обязательно получу высшее образование, хочу открыть кофейню, - говорит девушка.

Начало карьеры и финал

У закладчиков один сценарий, рассказывает действующий полицейский и основатель телеграм-канала «Unusual Crimes Barnaul»:

- Первая неделя – это, как правило, «стажировка», когда куратор обучает будущего сбытчика. Потом уже самостоятельная работа. Чаще всего это длится две-три недели, а потом их задерживают.

Но бывают и исключения. Например, 90-летняя старушка из Челябинска 2-3 года «тащила бизнес», поднялась до «склада» (оптовый закладчик) с рядового закладчика. Всем внукам по квартире сделала. Задержали её с 13 граммами кокаина. Не хило для обычной пенсионерки? Вышли на неё через одного из «подчинённых». Как впрочем и всегда бывает - сообщество наркоманов изолировано, но трепаться, где, кто, сколько и когда «дунул», они любят, как торгаши на базаре. Что весьма облегчает работу с ними.

Еще помогают бдительные граждане, которые сообщают о подозрительных лицах, что-то копающих во дворе. Ну и недавно созданные подразделения УНК по борьбе с наркотиками в сети весьма неплохо себя показывают.

Шанс оказаться «самым ловким» есть всегда. В телеграм мне часто пишут люди с другой стороны закона. Адекватные. Просят совета, анонимно делятся своими историями. Один раз паренек из Питера написал, что уже больше года «ямки копает». Понимает, что ходит по очень тонкому льду, но по-другому «жилищный вопрос» решить не может. Крайний раз, когда общался с ним, он написал, что завязал. Вроде без проблем.

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