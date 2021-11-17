Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 ноября 2021: за период пандемии выявили более 97 тысяч заболевших

Почти четыре тысячи инфицированных получают лечение в ковидных госпиталях. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 12 ноября 2021 года - за период пандемии в регионе выявили более 97 тысяч заболевших. Ежедневно в крае регистрируют не менее 500 случаев заболевания COVID-19.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 97 187 человек, в т. ч. 7790 детей. Выздоровели 68 256 человек (+ 507). Умерли 6 785 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 381 человек (+ 25), иные причины смерти – 1 404 человека (+ 4), - пишет оперштаб.

Отметим, что почти четыре тысячи инфицированных получают лечение в ковидных госпиталях. Кроме этого, более 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся под постоянным присмотром медиков. По данным оперштаба, количество тяжелобольных пациентов - 833, из них 295 человек подключено к аппаратам ИВЛ. В Алтайском крае Минздрав развернул 4846 коек в ковидных отделениях, свободных осталось 573.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2496610 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 382,77 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7936 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8164 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

Жители региона продолжают активно вакцинироваться от коронавируса. Сейчас проходят вакцинацию 925 243 человека. Первую прививку поставили 117 140 жителей, полностью привиты - 778 448. Добавим, что уже более 29 тысяч человек прошли повторную вакцинацию.

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