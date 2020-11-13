Эксперты предупредили о риске появления диабета после коронавируса

Диабетики находятся в зоне риска тяжелого течения COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус может вызвать сахарный диабет, такие случаи уже зафиксировали Алтайском крае. Об особенностях этих заболеваний, а также о том, как именно они протекают, во время пресс-конференции 13 ноября сообщили алтайские медики.

Оксана Запланова, главный внештатный эндокринолог минздрава Алтайского края, отметила, что случаи, когда вирусные инфекции вызывают сахарный диабет – не редкость. Такое и раньше происходило, например, после гриппа или ОРВИ. Во всех случаях течение болезни близко к сахарному диабету 1 типа. Точной причины возникновения этого заболевания на фоне коронавируса пока назвать нельзя, ученые продолжают проводить исследования.

– Это может быть непосредственное повреждение вирусом клеток поджелудочной железы с развитием сахарного диабета либо нарушение иммунитета, которое возникает при воздействии вируса SARS-CoV-2 и выработке антител, – объяснила Оксана Дмитриевна.

Кроме того, при лечении COVID-19 в тяжелых случаях используют глюкокортикоиды – стероидные гормоны. Они также могут повлиять на повышение сахара в крови. Обратимо ли это заболевание и его особенности пока изучают.

Глюкометр. Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты подчеркнули, что число пациентов, у которых фиксировали сахарный диабет вместе с COVID-19, увеличилось во время второй волны коронавируса. Высокий уровень сахара порой обнаруживали во время тяжелого течения болезни, пациенты нуждались в оперативной помощи.

В зоне риска

Диабетики находятся в зоне риска тяжелого течения COVID-19, вероятность смертельного исхода также высока. По разным источникам, риск развития тяжелых форм от 16 до 9%.

– Самые высокие факторы риска тяжелого течения болезни и летальности пациентов с сахарным диабетом в случае заражения коронавирусом – плохой контроль гликемии, пожилой возраст, ожирение, сопутствующие заболевания, – отметила Оксана Дмитриевна.

Специалисты советуют больным сахарным диабетом во время пандемии соблюдать самоизоляцию. Врачи обзванивают своих пациентов и держат ситуацию на контроле, выписывают электронные рецепты. Кроме того, организовали дистанционную диспансеризацию - о самочувствии больных узнавали по телефону. Специально для этого сформировали перечень вопросов.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В случае заражения COVID-19 в легкой форме пациенты с сахарным диабетом также лечились дома. При ухудшении показателей гликемии людей госпитализировали.

Отметим, что пока известно, что из общего числа диабетиков края коронавирусом заболели 1045, смертность среди них около 10%.

Число больных сахарным диабетом растет

По данным за первое полугодие 2020 года, в Алтайском крае зарегистрировано свыше 98 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Из них 1 тип сахарного диабета – 4300, а 2 тип – более 93 тыс. За последние 10 лет число пациентов с сахарным диабетом в регионе выросло минимум на 30%.

При этом сахарный диабет 2 типа у женщин встречается в 2,5 раза выше, чем у мужчин. Однако специалисты объясняют это тем, что женщины чаще проходят различные обследования.

Отметим, что сахарный диабет 2 типа опасен тем, что может никак не проявляется. Долгое время люди даже не будут знать, что болеют. При этом по причинам смерти у пациентов в возрасте от 35 до 64 лет диабет занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, при сахарном диабете 1 типа поджелудочная железа не вырабатывают инсулин. Такой диагноз в большинстве случаев у худых молодых людей. При диабете 2 типа инсулин вырабатывается, правда, его действие нарушено. Такое заболевание свойственно пожилым полным людям.

Как COVID-19 переносят дети-диабетики

Чаще всего болезнь протекает у них в легкой форме, как простуда. При этом подобрать нужную инсулинотерапию им сложнее, чем взрослым. Причина в том, что углеводные обменные процессы в детских организмах изменчивы, клиническая картина постоянно меняется.

– Когда ребенок заболевает любой инфекцией, то это обязательно отражается на течение сахарного диабета. Если вовремя не среагировать, то могут возникнуть состояния угрожающие жизни, ребенок даже может попасть в реанимацию. Важно скорректировать схему лечения, проконтролировать ее параметры. Самоконтроль у пациентов с сахарным диабетом стоит во главе всего лечения, – сказала Марина Ермилова, председатель Алтайской краевой диабетической общественной организации "ДиаВиктори".

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Она добавила, что для того, чтобы получить помощь или консультацию, родители могут обращаться к детскому педиатру или эндокринологу поликлиники, к которой прикреплен их ребенок. Ответить на вопросы смогут по телефону.

Всего в Алтайском крае зарегистрировано 986 детей с сахарным диабетом.

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