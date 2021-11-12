Алтайские продавцы: цены на мясо однозначно вырастут

Пока продавцы выставляют на прилавки остатки продукции по старым ценам Фото: Татьяна Гейнрих

Из-за запрета на «домашний» убой скота в Алтайском крае прогнозируют рост цен на мясо. Новые правила начали действовать с 11 ноября. Теперь местные фермеры могут продавать только мясо скота, забитого на специальных бойнях. Заколоть животное у себя во дворе можно, но только для личного употребления. Документы на такое мясо ветеринарная служба больше не выдаст. Чем этот запрет может обернуться для алтайских производителей и покупателей – в материале КП.

За убой придется заплатить

Теперь фермерам придется дополнительно платить за убой скота. А удовольствие это не из дешевых – на некоторых пунктах стоимость за голову достигает 10 тысяч рублей, не считая затрат на перевозку животных.

Так, на барнаульском «Старом базаре» продавцы в один голос твердят, что с введением новых правил мясо однозначно подорожает.

– Я торгую домашним деревенским мясом. Если будут брать дополнительно еще за бойню деньги, значит, вырастет и закуп, и нам сдавать будут дороже. Соответственно, будет страдать и народ, – рассказывает продавец Светлана.

Помимо того, что сам убой животных теперь будет обходиться фермерам в копеечку, непонятно, как скотину привозить на место. Торговец Камил Шакиров говорит, что покупает живой скот у частников и сам забивает его. Теперь ему придется покупать специальный грузовик, чтобы отвозить животных на бойню.

–Для нас это очень дорого будет обходиться. Нужно будет вкладывать порядка еще 10 тысяч рублей сверху за одного быка, например. Нужно теперь покупать грузовик. А возить по 3-4 головы за раз нельзя, так как одна туша продается несколько дней. Нужно, чтобы мясо было свежее, – рассказывает Камил Шакиров.

Пока продавцы выставляют на прилавки остатки продукции по старым ценам.

Инфекционные болезни

По мнению властей, запрет на «домашний» убой поможет предотвратить распространение опасных инфекционных болезней. В первую очередь это касается африканской чумы свиней. Но у продавцов мнение противоположное – новый закон может спровоцировать рост левого сбыта и, наоборот, на рынке появится зараженное мясо.

– Конкретно в Ребрихинском районе, где я беру, бойни нет. У нас все справки идут через «Меркурий» (система сертификации – прим. ред.). Мы платим налоги, у нас все официально. Но с новым законом люди будут искать, где сдать в обход бойни, а, значит, на рынке появится непроверенное животное. В свинине, например, может быть трихинеллез, так как крыс в любом хозяйстве никто не отменял. Мы просто теперь ждем, что этот закон отменят, – рассказывает Светлана.

– Я работаю с частниками из Топчихинского района. У них есть две бойни, но они колют только промышленную свинину, у частников они не берут. Теперь они, наверное, будут продавать по домам непроверенное мясо, – добавляет продавец Наталья.

Интересы крупных сетей

Председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц тоже не сомневается, что цена на мясо вырастет.

– Трудно мне сказать, насколько цена изменится, но она изменится точно. Потому что появляются дополнительные издержки по услугам боен, по транспортной логистике. Понятно, что за все заплатит, в конце концов, покупатель. На мой взгляд, эта история уходит корнями в интересы крупных сетей мясопроизводящих и перерабатывающих холдингов. У нас не было зарегистрировано серьезных вспышек инфекций у скота. Почему именно сейчас возникла необходимость принимать такое решение, нам совсем непонятно, – прокомментировал Юрий Фриц.

Он согласен с продавцами, что новые правила приведут к дефициту качественного продукты на рынке, появятся серые схемы продажи, в том числе и через соцсети. Также, по мнению Фрица, сельхозпроизводители могут начать продавать больше мяса на экспорт – например, в Казахстан или Омскую область, где этот закон еще не принят.

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