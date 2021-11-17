Алтайский биатлонист Серохвостов выступит на первом этапе Кубка мира

Даниил Серохвостов в следующем году может выступить на Олимпиаде в Пекине Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Один из претендентов на поездку на Олимпийские игры-2022 в Пекин алтайский биатлонист Даниил Серохвостов выступит на первом этапе Кубка мира. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение заменить им Александра Поварницына, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

Заседание исполкома Международного союза биатлонистов состоялось 13-14 ноября в Лозанне.

- Именно там уточнили критерии допуска спортсменов в новом сезоне, - сообщает источник.

Дело в том, что у Александра Поварницына нет необходимых квалификационных очков. Ранее именно он был включен в состав сборной страны для участия в первом и втором этапов Кубка мира в Эстерсунде как победитель оборочных стартов. Наш же спортсмен был включен в предварительный состав сборной России на зимнюю Универсиаду. Она должна состояться в Швейцарии с 11 по 21 декабря.

После проделанной рокировки Поварницын начнет сезон на Кубке IBU. Ранее там должен был выступить Серохвостов. Что касается первого этапа Кубка мира по биатлону, то он пройдет в Эстерсунде 27-28 ноября.

- Доволен выступлением, перед отборами не рассчитывал на то, что смогу конкурировать за призовые места, так как не знал свою форму и не знал, на что способны соперники. Думал о том, чтобы пробиться на Кубок IBU, но после спринта уже задумался, что смогу побороться и за попадание на Кубок мира, - цитирует РИА Новости Даниила Серохвостова после отборочных стартов в Ханты-Мансийске. - По попаданию на Кубок мира особо нет никаких эмоций. Конечно, рад, что попал туда, но больше рад тому, что поем пиццу с Халили (Карим Халили – перспективный российский биатлонист. – прим.ред.).

Напомним, ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценивая выступление спортсменов на соревнованиях в Ханты-Мансийске, похвалил уроженца Заринска и высказал мнение, что он достоин участия в предстоящих зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

- Если Серохвостов будет продолжать в том же духе, с такой скоростью он поедет на Игры и выиграет там медаль. Вот главный итог гонки для меня. Ему надо только добавить стабильности в стрельбе. Результаты весьма интересные. Это пока только одна гонка. Серохвостов три раза промазал и все равно попал в призы. С двумя промахами он бы выиграл сегодня. Надо присматриваться к Серохвостову по полной программе. <…> Я вижу Серохвостова в январе в основном составе сборной. Если он в январе не затеряется в основе, то наверняка поедет и на Олимпиаду, - цитирует РИА Новости Губерниева.

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