Алтайский спортсмен вошел в предварительный состав сборной по биатлону для участия в Универсиаде

Соревнования пройдут с 11 по 21 декабря пройдет в Люцерне Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортсмен из заринской школы биатлона Даниил Серохвостов вошел в предварительный состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду в Швейцарии. Соревнования пройдут с 11 по 21 декабря пройдет в Люцерне, сообщает «Алтайский спорт».

Окончательное решение по нашему спортсмену будет принято в зависимости от того, сможет ли он выступить на декабрьских этапах Кубка мира.

Вылет в Швейцарию планируется на 8 декабря. Всего спортсменам предстоит сразиться в таких соревнованиях как индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования и масс-старт.