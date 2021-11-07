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Спорт7 ноября 2021 11:00

Алтайский спортсмен вошел в предварительный состав сборной по биатлону для участия в Универсиаде

Соревнования пройдут в Швейцарии
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Соревнования пройдут с 11 по 21 декабря пройдет в Люцерне

Соревнования пройдут с 11 по 21 декабря пройдет в Люцерне

Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортсмен из заринской школы биатлона Даниил Серохвостов вошел в предварительный состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду в Швейцарии. Соревнования пройдут с 11 по 21 декабря пройдет в Люцерне, сообщает «Алтайский спорт».

Окончательное решение по нашему спортсмену будет принято в зависимости от того, сможет ли он выступить на декабрьских этапах Кубка мира.

Вылет в Швейцарию планируется на 8 декабря. Всего спортсменам предстоит сразиться в таких соревнованиях как индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования и масс-старт.