Жители Алтая жалуются на шум и влажность в домах: рассказываем, как защитить свои права

Застройщик обязан соблюдать санитарные правила Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай чаще всего обращались с жалобами на шум, проникающий в квартиры и жилые дома, а также влажность. Рассказываем о том, как можно защитить свои права.

В большинстве случаев обращения касались шума от расположенных в жилой застройке деревообрабатывающих предприятий, звуков в многоквартирных домах от вентиляции, работающего оборудования торговых и строительных организаций.

По всем письменным обращениям специалисты провели выездные проверки с применением лабораторно-инструментальных исследований. Всего с января по октябрь 2021 года по жалобам проводили 13 измерений шума и 8 измерений параметров микроклимата.

– По результатам проведенных экспертиз выданы санитарно-эпидемиологические заключения гражданам для дальнейшей защиты своих прав в судах, приняты меры по устранению нарушений, – подчеркнули в ведомстве.

Основными источниками шума при обращениях было инженерное оборудование зданий.

– Акустический шум – наиболее значимый из физических факторов, оказывающих влияние на среду обитания человека, – отмечают специалисты. – Его воздействие на людей в условиях плотной застройки населенных пунктов продолжает возрастать. Постоянное воздействие сильного шума может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе негативному влиянию на органы слуха и, особенно, на нервно-психологическую деятельность организма.

Что касается влажности, то возможными причинами были отсутствие или плохая работа вентиляции, слабо утепленные стены здания, которые при низких температурах промерзают, а влага, находящаяся в воздухе конденсируется на них. Если не устранять эти проблемы, то в местах промерзания стен может появиться плесень

– Все имеют право на безопасные для здоровья быт, отдых и окружающую среду. Иными словами, застройщик, специалист при выполнении работ обязан соблюдать санитарные правила и не нарушать покой людей, – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что с подобными проблемами можно обращаться в Управление Роспотребнадзора или в территориальные отделы районов региона.

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