От 12 до 15 тысяч рублей: в какую цену обойдется липовый QR-код

За фиктивный QR-код просят до 15 тыс. рублей. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Введение QR-кодов на Алтае может спровоцировать рост преступлений, связанных с незаконным получением и подделкой документов. Сейчас в регионе вакцинированы около 30% жителей, многие из которых не привиты и выступают против введения пропускной системы. Например, в минувшие выходные в регионе прошла серия одиночных пикетов против QR-кодов, без которых, как предполагается, с 30 октября нельзя будет попасть в торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты массового пребывания людей. Все это должно заставить людей пройти вакцинацию от коронавируса.

Цена вопроса

Предложениями о продаже электронных сертификатов со внесением в реестр «Госуслуг» пестрят анонимные телеграм-каналы, группы в соцсетях и в теневом интернете. Ценник составляет в среднем от 12 до 15 тысяч рублей. Потенциальным покупателям обещают провести все легально с внесением в реестр Госуслуг.

– Работаем по всей России. Уточняйте сразу свой город, – говорится в объявлении одного из телеграм-каналов.

На выбор предлагаются разные варианты оплаты – пройти якобы реальный путь вакцинации, где сначала «ставится» первая прививка, а затем вторая. Также предлагают поставить первую прививку задним числом, вторую – в день оплаты липового сертификата.

– Прививку мы ставим сами себе, вы просто получаете оповещение на «госах», по итогу вам упадет сертификат. Если оплата не поступит – сертификат удаляется, – говорит собеседник под ником «Доктор РФ».

На первый взгляд пахнет обманом, неужели любая медсестра из поликлиники может удалить данные о прививке из Госуслуг?

– В чем обман? Оплата будет после. Мне паспорт ваш не нужен, только данные, – уверяет продавец.

Помимо ФИО, даты рождения, даты выдачи, серии и номера паспорта, нужно предоставить фото СНИЛС, номер телефона и адрес.

Гарантий, что вы получите заветный QR-код, нет. Скорее всего, вас просто кинут на деньги. Кроме того, теперь вы не можете быть уверены, что ваши персональные данные нигде не всплывут – с этим набором на вас легко могут оформить кучу кредитов под бешеные проценты.

Ответственность

Если вы думаете, что после покупки такой справки уголовная ответственность вам не грозит, то это большая ошибка. Покупка и использование липового сертификата о вакцинации может квалифицироваться по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

– Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет. Организатору продажи поддельных кодов может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. За использование поддельных документов могут привлечь к ответственности до одного года лишения свободы, – рассказала барнаульский адвокат Росина Кичигина.

Кроме того, квалифицировать такие действия могут по статье 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград) или по статье о мошенничестве. Многое будет зависеть от обстоятельств, при которых у вас обнаружат поддельный сертификат.

Чужой сертификат

Алтайские власти собираются требовать предъявлять вместе с QR-кодом и документ, удостоверяющий личность. Предполагается, это лишит возможности граждан использовать чужие сертификаты для пропуска. Но насколько это будет работать в реальных условиях большого торгового центра, оценить пока сложно. Кроме того, для этого необходим быстрый интернет.

– Год назад система работала только в Москве и крупных городах, которые могли самостоятельно разработать приложение. Сейчас создана единая система Минздрава России, в которой указаны все вакцинированные и переболевшие ковидом граждане, имеющие персональный QR-код, – рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Помимо паспорта удостоверить личность можно будет и водительским удостоверением. Детей будут пускать в торговые центры в сопровождении взрослых, школьников старше 14 лет – по паспорту.

Привиться или переболеть

Пока единственными легальными способами заполучить QR-код остается вакцинация или фактически перенесенный коронавирус. Последнее, кстати, еще один повод обратиться в поликлинику в случае болезни, а не отсидеться дома – так вы обезопасите окружающих и получите код.

А в это время

В Барнауле выявили врача-терапевта одной из городских больниц, который «помогал» оформить сертификаты от вакцинации против ковида. По данным МВД России, медик вносил в базу данных поликлиники заведомо ложные сведения о вакцинации без ее фактического проведения. Полицейские выявили четыре эпизода, которые квалифицировали по статье о мелком взяточничестве 292.2 УК РФ (не превышает 10 тысяч рублей). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Полицейские устанавливают другие факты противоправной деятельности и личности возможных соучастников.