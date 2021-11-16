В Барнауле выбрали лучшего алтайского дизайнера

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялся региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Жюри выбрало лучшего кутюрье, который представит Алтайский край в столице.

У конкурса нет строгих ограничений, участие могли принять дизайнеры от 18 до 30 лет. Нужно было подготовить тематическую коллекцию из пяти образов. Кутюрье прошли через 3 этапа: показ эскизов, «вешалка» (контроль качества изделий) и дефиле. В конкурсе приняли участие 10 авторов. Было представлено 14 коллекций.

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Всех сразила патриотичная коллекция «Красная линия» Стрепковой Ольги. Детали нарядов показывают архитектуру Барнаула, например, дом под шпилем. Дизайнер выбрала интересный подход: некоторые фрагменты одежды имитируют кольчугу.

Интересную коллекцию представил и коллектив Горно-Алтайского политехнического колледжа. В образах дизайнеры отразили специфические черты региона, однако сделали это тонко, не переходя грань национальной одежды. Это скорее намек на этнику, причем очень самобытный.

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Студентка Алтайской академии гостеприимства Ангелина Ахмет продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства с коллекцией «Спектр Венеры». Девушка работала со сложным сочетанием тканей: органза и трикотаж. Также дизайнер подготовила много сложных моделей с корсетами. А вот мужскую коллекцию представили на конкурсе только одну – «Солнце на перевале» Колановой Анжелы.

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Жюри выбрало лучшего дизайнера, им стала Евгения Шипилова (г. Горно-Алтайск) со своей коллекцией «По пояс в небе». Она будет представлять Алтайский край в Москве. Разница между всеми конкурентами была незначительной, участники показали высокий уровень подготовки. Жюри отметило многих дизайнеров в отдельных номинациях: за креативный подход, интересное стилистическое решение, историческое значение, практичность, экологичность.

Справка КП

Международный конкурс дизайнеров «Русский силуэт» проводится с 1994 года. Президент фонда – почетный член Российской академии художеств Татьяна Михалкова. В Алтайском крае региональный этап провели во второй раз.

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» Фото: Олег УКЛАДОВ

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