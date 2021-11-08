На Алтае «Белые медведи» отметили «красный день» рекордами в ледяной воде

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коронавирус нам не страшен, мы плывем - руками машем», - эти и другие девизы, сопровождаемые криками «Ура», бодрые «моржи» декламировали в минувшие выходные. «Комсомолка» подготовила фоторепортаж с соревнований.

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

6-7 ноября на пляже « Водный мир» проходил очередной турнир Алтайского края по зимнему плаванию. Среди участников были гости из Томска, Кемерово Новосибирска, Юрги и других «закаленных» городов.

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественное построение началось на холодном ветру со снегом. Прорубь пришлось очищать от ледяных осколков. Любителей зимнего плавания это не пугало. В забавных костюмах русалок и других сказочных существ они весело прыгали на снегу и водили хороводы. Неподалеку на костре кипятился чаек, отогреться после проруби можно было в двух комфортных баньках, пахнущих свежим деревом.

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры. Самому старшему - Владимиру Соковикову - 72 года, самому младшему - Саше Шатуре из Томска - семь лет.

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионами и призерами в общекомандном зачете стала алтайская команда « Белые медведи», второе место - у команды» ОтморозкиН» из Новосибирска, и третье у команды «Денисовцы» из Барнаула.

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Заплывали в ледяной воде и дети, и пенсионеры Фото: Олег УКЛАДОВ

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