Житель Алтая потерял 18 тысяч рублей из-за мошенников на BlaBlaCar: рассказываем, как не стать жертвой аферистов

Злоумышленники украли все деньги с банковской карты Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым разом мошенники становятся все более изобретательными. И вот новая уловка - на этот раз на сервисе BlaBlaCar, который позволяет найти попутчиков. Попавшись на нее, житель Республики Алтай потерял 18 тысяч рублей. В ГУ МВД по Республике Алтай уже рассказали, как этого избежать.

Накануне 44-летний житель Майминского района решил найти поездку на сервисе BlaBlaCar. Выбрав наиболее подходящее предложение, он связался с водителем, чтобы уточнить детали. В ходе разговора незнакомец попросил внести предоплату, так как сервис берет комиссию с каждой поездки.

Посредством мессенджера аферист отправил мужчине поддельную ссылку, пройдя по которой необходимо было оплатить будущую поездку. Для перечисления денег потребовалось ввести данные банковской карты, а также пришедшие на телефон пароли и коды. Сразу после этого со счета сельчанина списали все денежные средства в сумме 18 684 рубля, - рассказали в управлении полиции.

После этого обманутый мужчина не смог связаться с водителем, понял, что это был мошенник, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кстати, однажды корреспондент “Комсомолки” и сама едва не очутилась в ловушке злоумышленников. Я планировала отправиться в Новосибирск, нашла подходящую поездку и позвонила водителю. Насторожило то, что в качестве водителя была представлена Елена, но на том конце провода оказался мужчина, который сказал, что вообще не пользуется данным сервисом. Я уже планировала отменять бронь и искать другую поездку, но через некоторое время в чате на BlaBlaCar мне написала та самая Елена и оставила свой контактный номер. На этот раз дозвониться до женщины удалось, но она печальным голосом рассказала, что уже три человека бронируют и отменяют поездку, а её такой вариант не устраивает. Надавила на жалость, так сказать! В связи с этим она попросила внести предоплату через ссылку, которую она пообещала скинуть в WhatsApp. Адрес ссылки доверия не внушал, да и на таких вот историях мы, журналисты, уже собаку съели.

- И много удается так зарабатывать? - иронизируя, спрашиваю я.

- Ну, не вы первая, не вы последняя, - пишет Елена и тут же подчищает чатик.

К сожалению, Елена” (если её вообще зовут так) права. Поэтому в региональной полиции отметили, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы. Кроме того, сам сервис предупреждает попутчиков, что оплачивать поездку необходимо лично при встрече с водителем.

- Сервис запрещает просить предоплату и крайне не рекомендует переводить деньги вперед, - подчеркнули в управлении.

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