На Алтае ищут убийцу болевшей раком учительницы

Фоторобот предполагаемого убийцы. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Дело об убийстве 65-летней учительницы из Новоалтайска до сих пор не раскрыто – не найден тот, кто жестоко расправился с женщиной в ее же доме. Его фоторобот опубликовал алтайский следственный комитет.

- 1 июня 2021 года в одном из домов города Новоалтайска, было обнаружено тело 65-летней женщины, с признаками насильственной смерти. Следствие просит оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого, - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об Ольге Черданцевой, которую нашли на пороге собственного дома. Неизвестный нанес ей больше 40 ножевых ранений, перевернул весь дом, забрал телефон и около 10 тысяч рублей. Вещи он практически сразу выкинул, писал АиФ-Алтай.

Возможно, на нее напали, полагая, что в доме есть наркотики – женщина страдала раком, была последняя стадия с метастазами. Убийство было совершено в период с 16:30 до 17:30. Незадолго до смерти она говорила со знакомой по телефону, пенсионерка сказала, что кто-то стучится в дверь, пообещала перезвонить… Тело нашла ее дочь, которая пришла к матери после работы.

Сейчас продолжаются поиски предполагаемого убийцы. На вид ему 16-30 лет, рост 175-190 см, волос темный короткий прямой, лицо худощавое, вытянутое, овальной формы, бледного цвета, возможно, имеется дефект спинки носа.

Парень был одет в спортивную кофту темного цвета, спортивные брюки, возможно, шорты темного цвета и белую футболку. На ногах – кроссовки. На спине, либо в руках имел мужскую сумку, либо маленький рюкзак.

Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: (385-32) 2-00-50 или 102.

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