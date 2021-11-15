Вебкам-модель с Алтая нашли убитой на съемной квартире в Новосибирске

По факту убийства было возбуждено уголовное дело Фото: из личного архива героя(ев) публикации

21 октября на съемной квартире в Новосибирске нашли убитой уроженку Алейска. По информации управления следкома по Новосибирский области, поиски подозреваемого до сих пор продолжаются. Подробности трагедии – в материале «Комсомолки».

«Работала вебкамщицей»

По данным «Комсомольской правды»-Барнаул» речь идет о 24-летней Кристине Л. Девушка переехала в Новосибирск из небольшого города Алейск с населением чуть меньше 30 тысяч человек. Будучи школьницей, девушка занималась танцами в местной студии. Ее друзья отзываются о ней с особой теплотой.

- Воспитывалась в хорошей, благополучной семье. Была очень веселой и жизнерадостной, - рассказывает знакомая убитой.

Но в небольшом городке перспективы для молодежи – отнюдь не радостные, и, по всей видимости, Кристина решила уехать в мегаполис в поисках лучшей жизни.

- Подруга позвала её с собой в «бизнес» - работать вебкам-моделью. Та согласилась. Только вот видео, где она устроила порно одного актера, разошлось не то что по Алейску, а по всему Алтайскому краю. Все были в шоке, - добавила знакомая Кристины.

Еще одна знакомая с семьей убитой в разговоре с «КП» рассказала, что для матери смерть дочери – большой шок. До сих пор она не может прийти в себя.

- Мама Кристины до сих пор не понимает, что её нет, - отмечает собеседник.

Убил из-за телефона?

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. По данным СУ СК, 21 октября в правоохранительные органы сообщили о том, что в квартире в Ленинском районе найдено тело девушки с признаками насильственной смерти. По данным «КП», у девушки была пробита голова. В следкоме уточнили, что из квартиры пропал телефон жертвы.

- На место происшествия незамедлительно прибыли следователи территориального следственного органа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы, - отметили в управлении.

Подозреваемого удалось установить по камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, как он подходит к подъезду и, разговаривая по телефону, входит в дом. Сейчас его поиски продолжаются. Всех, кто опознал мужчину, просят обратиться в ведомство по адресу Новосибирск, улица Костычева, дом № 16, либо позвонить по следующим номерам телефона: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96.

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