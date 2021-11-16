Барнаульца оштрафовали за то, что он притворялся сотрудником ГИБДД и останавливал автомобили

Молодого человека оштрафовали Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле оштрафовали 24-летнего местного жителя, который переоделся в форму сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД и начал останавливать водителей на дороге. Мужчина хотел снять ролик, сообщает региональное управление МВД.

Молодого человека в подозрительной форме с элементами формы сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД заметили на улице Солнечная Поляна настоящие сотрудники Госавтоинспекции.

– Внимание полицейских привлекло и то, что он был обут в кеды и при этом подавал сигнал автомобилистам с требованием остановки. Подъехавшие ближе правоохранители застигли лжеинспектора за проверкой документов у одного из водителей, – ответили в МВД.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые установили личность лжеполицейского. Выяснилось, что молодой человек никогда не был сотрудником органов внутренних дел. Он рассказал, что одежду с элементами формы ГИБДД старого образца надел, чтобы снять видео.

В отношении горожанина составили административный протокол по части 1 статьи 17.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Суд признал барнаульца виновным и оштрафовал на тысячу рублей. Кроме того, у парня конфисковали форму.

– Напоминаем о том, что сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, помимо форменного обмундирования, при исполнении служебных обязанностей имеют при себе служебное удостоверение установленного образца, которое предъявляется в развернутом виде по требованию граждан, – добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что алтайскому тиктокеру дали 1,5 года колонии-поселения за пранк над полицейским. Его осудили по статье о хулиганстве. Все случилось еще в ноябре 2020 года в Горно-Алтайске на улице Ленина. 27-летний парень решил сорвать лайки на шутке. Он подошел к служебному автомобилю, постучал по двери, а когда сотрудник открыл ее, хулиган бросил в салон муляж гранаты и прокричал «Держите гранату». Полицейский и его напарник подумали, что это реальное оружие и бросились прочь из автомобиля.

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