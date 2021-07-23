Приговор суда вступил в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайскому тиктокеру дали 1,5 года колонии-поселения за пранк над полицейским. Его осудили по статье о хулиганстве, сообщает прокуратура Республики Алтай.

– Житель Горно-Алтайска осужден за хулиганство, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, – отмечают в ведомстве.

Все произошло в ноябре 2020 года в Горно-Алтайске на улице Ленина. 27-летний парень решил сорвать лайки на шутке. Он подошел к служебному автомобилю, постучал по двери, а когда сотрудник открыл ее, хулиган бросил в салон муляж гранаты и прокричал «Держите гранату!». Полицейский и его напарник подумали, что это реальное оружие и бросились прочь из автомобиля.

Взрыва не последовало, полицейские быстро пришли в себя и задержали шутника. Дело возбудили по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. После суда парень пытался обжаловать решение, так как посчитал его слишком суровым, но 22 июля апелляционная жалоба стороны защиты была отклонена, а приговор Горно-Алтайского городского суда оставлен без изменения.

Так как преступление относится к категории средней тяжести, осужденный сможет подать на УДО, отбыв одну треть от назначенного наказания, то есть, 6 месяцев.