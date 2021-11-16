Переход на электронные больничные листы: чем это выгодно работодателям и гражданам

Фонд социального страхования переходит на беззаявительную выплату пособий, в том числе и по «больничным листам Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 18 ноября, в 11.00 (по барнаульскому времени) состоится круглый стол на тему «Цифровизация социального страхования: изменения на пользу людям».

На круглом столе будут обсуждаться следующие темы:

- Переход Фонда социального страхования на беззаявительную выплату пособий, в том числе по «больничным листам»

- Готовность системы к переходу на электронные листы нетрудоспособности с 2022 года: статистика и практика

- Порядок, особенности и нововведения перехода на выдачу только электронных листков нетрудоспособности с 1 января 2022 года.

- Выгоды цифровизации в социальном страховании для работодателей и граждан.

- Жалобы и проблемные ситуации, связанные с невыплатой пособий.

В круглом столе примут участие:

- Татьяна Петрова, управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

- Екатерина Степанова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- Елена Воронцова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;

- Смирнова Ирина, председатель профсоюза медработников;

- Представители министерства здравоохранения Алтайского края;

- Представители государственных и частных медорганизаций края.

Адрес: г. Барнаул, ул. Короленко, 51, конференц-зал Сибирской Медиагруппы.