Переход на электронные больничные листы: чем это выгодно работодателям и гражданам

Фонд социального страхования переходит на беззаявительную выплату пособий, в том числе и по «больничным листам
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 18 ноября, в 11.00 (по барнаульскому времени) состоится круглый стол на тему «Цифровизация социального страхования: изменения на пользу людям».
На круглом столе будут обсуждаться следующие темы:
- Переход Фонда социального страхования на беззаявительную выплату пособий, в том числе по «больничным листам»
- Готовность системы к переходу на электронные листы нетрудоспособности с 2022 года: статистика и практика
- Порядок, особенности и нововведения перехода на выдачу только электронных листков нетрудоспособности с 1 января 2022 года.
- Выгоды цифровизации в социальном страховании для работодателей и граждан.
- Жалобы и проблемные ситуации, связанные с невыплатой пособий.
В круглом столе примут участие:
- Татьяна Петрова, управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;
- Екатерина Степанова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- Елена Воронцова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;
- Смирнова Ирина, председатель профсоюза медработников;
- Представители министерства здравоохранения Алтайского края;
- Представители государственных и частных медорганизаций края.
Адрес: г. Барнаул, ул. Короленко, 51, конференц-зал Сибирской Медиагруппы.