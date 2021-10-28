Общественная палата Барнаула единогласно проголосовала за повышение стоимости проезда

Властям осталось решить вопрос об обновлении подвижного состава Фото: Олег УКЛАДОВ

Общественная палата Барнаула рассмотрела вопрос повышения стоимости проезда в городском транспорте. Ранее предложенные варианты были единогласно поддержаны. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

По словам председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, последнее увеличение тарифов было в январе 2019 года. С тех пор значительно увеличилась стоимость топлива, запчастей, электроэнергии и т.д. По подсчетам комитета, фактическая себестоимость перевозок уже превышает тариф за наличный расчет.

- Только в текущем году из бюджета города предприятиям доведено более 400 млн рублей, из них значительная сумма выделяется в качестве субсидии на возмещение недополученных доходов (проезд льготных категорий граждан) – это почти 144 млн рублей. В 2019 году транспортным предприятиям было направлено порядка 224 млн рублей, - говорит он.

Отрасль переживает тяжелые времена. По мнению Шеломенцева, если в ближайшее время не принять решение о повышении тарифов, то это неизбежно приведет к расторжению контрактов на перевозку.

- Для обеспечения стабильной работы общественного транспорта финансовой поддержки только со стороны администрации в настоящее время недостаточно, - подчеркивает он. - В 2020 году, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию и снижение платежеспособности населения, администрацией города была достигнута договоренность с перевозчиками об отсрочке повышения тарифов до конца 2021 года. В результате, у них образовалась нехватка оборотных средств, задолженность за электроэнергию, за материалы.

Вместе с этим образовался недостаток средств на повышение заплаты. Это привело к увольнениям, и как следствие, на линию стало выходить меньше транспорта. А тот же электротранспорт вовсе лишился части кондукторов и их функцию передали водителям трамваев и троллейбусов.

Говоря о том, как может измениться стоимость проезда, спикер сообщил членам общественной палаты, что по «Единому проездному», проездному на «Электротранспорт» и «Электронному кошельку» стоимость увеличится на 3 рубля. При этом льготы для школьников, студентов и пенсионеров сохранят. Самый максимум – это увеличение на 5 рублей – это на разовые поездки за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам.

- Данные тарифы обеспечат текущие расходы транспортных предприятий на повышение заработной платы, погашение долгов за топливо, электроэнергию, комплектующие, но, к сожалению, не позволят обновить подвижной состав, - также добавил Шеломенцев.

Вместе с тем, продолжается работа по разработке новой схемы движения транспорта, которая позволит сделать поездки более удобными и комфортными.

Члены Общественной палаты согласились со всеми выводами и пришли к заключению, что повышение стоимости проезда все-таки неизбежная и вынужденная мера. Однако подчеркнули, что замечаний по поводу качества самого транспорта и оказываемых услуг, мягко говоря, хромает. А так как нет возможности приобрести новые автобусы, то следует изучить все возможности попадания в федеральные программы.

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