Раньше били за розовую футболку, а сейчас – за маникюр? До Барнаула дошла мода на яркие мужские ноготочки

Один из барнаульских мастеров считает, что сейчас мужской маникюр – это смело. Фото: instagram.com/vandal_nails_brn

В лентах барнаульских мастеров ногтевого сервиса все чаще стали мелькать фото мужских рук: порой это всего лишь аккуратный маникюр, а иногда и яркий дизайн с самыми смелыми цветами. «Комсомолка» пообщалась с горожанами и узнала, как они относятся к моде на мужской дизайн ногтей.

«Нетерпимость смешна»

Если спросить у людей за 40, как они относятся к мужскому маникюру, то все в один голос твердят – недопустимо. Действительно, раньше мужской маникюр порицался обществом, было стереотипное мнение, что мужчины с яркими ногтями придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Сейчас гендерные рамки размыты, и уже не в новинку, что мужчины подкрашивают седые волосы, не боятся обесцвечивать волосы или красить ногти.

- Да эти … пусть хоть в девочек одеваются. Я никогда ногти не накрашу, и если у сына увижу – лак вместе с ногтями оторву. Не по-мужски это, - признается житель краевой столицы Евгений Панарин.

А барнаулец Иван Олексюк считает, что нетерпимость к новому тренду со стороны старшего поколения выглядит нелепо.

- В России это первым начал делать Моргенштерн и задал новый тренд. Нет ничего плохого в том, что его примеру последовали молодые люди. Это осуждают люди старой формации. Лично для меня нетерпимость к ногтям – смешна. Глупость и плохое образование, - пояснил Иван.

Один из тех, кто отбросил упреки со стороны общества и решился на дизайн – Владислав Турин. Как рассказал он «Комсомолке», маникюр – это красиво. Нет ничего абсурдного в том, что хочется видеть ногти ухоженными. Недавно он сделал свой первый дизайн на ногтях – просто цифры на прозрачном фоне.

- Мне без разницы, какого цвета ногти у мужика, хотя в некоторых районах города можно за такое получить. Главное, чтобы маникюр смотрелся гармонично – вряд ли встретишь работягу с завода с розовыми ногтями, - говорит горожанин.

«Многие стесняются»

По словам барнаульского мастера Виктории Мацуковой, среди её клиентов – мужчин немало, но чаще всего им делают самый обычный уходовый маникюр: подрезают кутикулу, придают форму ногтям, обрезают заусенцы. Это необходимо не столько для красоты, как для опрятности.

- До сих пор есть те, кто даже к такому обычному маникюру относится настороженно, что говорить про дизайн. Я знаю, что много тех, кто был бы не прочь накрасить ногти, но стесняется реакции общества, что кто-то может подумать «не то», - отмечает Виктория.

А вот еще один барнаулец Даниил Попов считает, что многим сейчас все равно, у кого как выглядят ногти. Молодой человек и сам не против добавить красок.

- Ничего плохого в этом не вижу. Постоянно бы яркие ногти не делал, но разок по приколу можно. Мы приходим к тому, что каждый делает то, что хочет. 10 лет назад могли побить за розовую футболку, а сейчас к такому относятся спокойно. Просто к мужскому маникюру еще не привыкли, и поэтому это вызывает резонанс. Раньше некоторых возмущало, что женщинам выдают водительские права, это воспринималось, как чисто мужское дело, но спустя время и про это забыли, - высказался Даниил.

Еще один барнаульский мастер по ноготочкам Анастасия Гокова считает, что сейчас мужской маникюр – это смело.

- Представьте, сколько вопросов и недопонимания приходится пережить мужчинам, чтобы просто радоваться ногтям. Я со своей короткой стрижкой прекрасно их понимаю. В Барнауле моду на мужской дизайн я стала замечать в последние полгода, в городе даже появился мастер, которая делает только мужской маникюр, - отмечает девушка.

А как считаете вы?

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