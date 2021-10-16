«Мода на реснички не пройдет»: как барнаулец ворвался в бьюти-индустрию и стал мастером по наращиванию ресниц

Узнав зарплату мастера по ресницам, многие мужчины могут тоже задуматься о смене профессии Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаулец Илья Ивлев – графический дизайнер. В этом году его жизнь перевернулась с ног на голову после предложения начать наращивать ресницы. «Почему бы и нет», - подумал и сказал мужчина. Теперь от клиенток нет отбоя!

- Вообще уже лет шесть-семь я работаю графическим дизайнером: делаю принты для футболок, работаю на фриланс-площадках. В бьюти-индустрию попал через знакомого, с которым сейчас и работаю в студии: мы разговаривали, и он в один момент предложил наращивать ресницы. Я согласился, и как-то быстро закрутилась: уже через три-четыре дня мы начали обучение, - отмечает мастер.

Близкие и знакомые, узнав о новом увлечении мужчины, только поддержали его. Правда, сначала у всех от такой новости глаза заметно округлились. Первое время, как признается Илья, он вел себя крайне неуверенно – руки тряслись. Но, как говорится, глаза боятся – руки делают. Первыми «подопытными» начинающего мастера как раз и стали его подруги. Бедняжкам потребовалось много терпения – сеанс наращивания длился около 6-7 часов (в среднем, ресницы наращивают по 2-3 часа, прим. авт.).

- С первой клиенткой было немного страшновато – боялся начать разговор. Но потом неловкость ушла, и сейчас девушки сами начинают разговаривать со мной. Часто интересуются, как я выбрал эту профессию. Я могу поддержать и обсудить любую тему, посмеяться, это не мешает работе, - добавил Илья.

Еще один проблемой в начале пути стали большие мужские руки – согласитесь, девочкам гораздо проще своими маленькими пальчиками взять пинцет и захватить ресничку. А мужчинам делать такую ювелирную работу порой крайне сложно.

Узнав зарплату мастера по ресницам, многие мужчины могут тоже задуматься о смене профессии Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Первое время очень болело запястье, даже пинцет из руки падал, но сейчас уже приноровился, - подчеркнул барнаулец.

Сейчас у мастера довольно плотное расписание – сарафанное радио работает, и клиентки приводят к Илье своих подруг и знакомых. Мужчина на слуху, и некоторые даже, не стесняясь, интересуются, есть ли у него девушка. В общем, работать мужчине в такой профессии – иметь свои «плюшки».

Корреспондент «Комсомолки» решила поинтересоваться у мастера, не боится ли он остаться без работы, если мода на наращивание ресниц пройдет. Однако Илья заверил, что этого не произойдет. Кроме того, мужчина всерьез задумывается, чтобы расширить перечень своих услуг: к примеру, начать делать ламинирование ресниц или оформлять брови.

Что касается хейта, то пока Илья с этим не сталкивался – вокруг лишь позитивные отзывы. Мужчина подметил, что мы живем в такое время, когда гендерные рамки абсолютно размыты.

- Сейчас идешь по улице и не поймешь, мужчина или женщина идет навстречу. Так что не вижу ничего удивительного в том, что мужчины работают мастерами по наращиванию ресниц. Это просто профессия, - подчеркнул собеседник «КП».

Стоит добавить, что, узнав зарплату мастера в бьюти-индустрии, многие мужчины могут тоже задуматься о смене профессии – на наращивании ресниц вполне реально зарабатывать от 70 тысяч рублей.

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