Появилось видео предполагаемого убийцы предпринимателя в Рубцовске

Мужчину застрелили 8 ноября.

Предполагаемый убийца рубцовского предпринимателя Владимира Чередниченко попал на камеры наблюдения. Видео оказалось в распоряжении редакции «Комсомольская правда» – Барнаул». На кадрах видно, как мужчина подъезжает на такси, а потом пару минут готовится к нападению.

Трагедия произошла 8 ноября в Рубцовске в доме на улице Рихарда Зорге. По данным следствия, 54-летнего Владимира Чередниченко застрелил 67-летний пенсионер. Ранее мужчины были знакомы – вместе отбывали наказание, а Чередниченко даже якобы потом помог своему будущему убийце выйти из тюрьмы – нанял адвоката, чтобы тот помог с УДО.

На кадрах видно, как киллер надевает перчатки и направляется в сторону здания, где находился Чередниченко. Мужчина собирался открыть там дом престарелых, на объекте шел ремонт. Пенсионер произвел два выстрела в голову предпринимателя. Когда он уходил, он встретил 31-летнего племянника погибшего, попытался застрелить и его, но промахнулся.

Сейчас следователи пытаются выяснить мотивы произошедшего. Стрелявшего задержали и поместили в следственный изолятор, но он отказывается говорить, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя (51 статья Конституции РФ). В социальных сетях появилась версия, что убийство имело заказной характер.

Якобы мужчина после того, как застрелил предпринимателя, позвонил местному фермеру и сообщил, что работа выполнена и тот может переводить деньги. Однако официального подтверждения этой версии нет.

- Убийца вышел и позвонил (на нем стояла прослушка) одному богатому фермеру и сказал: «Я сделал работу, можешь переводить деньги», - написал в социальных сетях местный житель со ссылкой на выжившего потерпевшего.

Сейчас региональный следственный комитет расследует уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с целью скрыть другое преступление).

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Машина остановилась у ворот базы по приему металла на улице Рихарда Зорге, он вышел, в сторонке приготовил оружие, зашел в кочегарку, выстрелил и побежал (далее).