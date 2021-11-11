В Рубцовске пенсионер застрелил предпринимателя, который собирался открыть дом престарелых

Погибший житель Рубцовска. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Рубцовске 67-летний пенсионер застрелил местного предпринимателя, который собирался открыть дом престарелых. Все произошло 8 ноября в обеденное время. К месту расправы пенсионер приехал на такси.

- Машина остановилась у ворот базы по приему металла на улице Рихарда Зорге, он вышел, в сторонке приготовил оружие, зашел в кочегарку, выстрелил и побежал, - рассказал «КП»-Барнаул» местный житель, видевший запись с камер наблюдения.

Как потом установят следователи, киллер произвел два выстрела в голову 54-летнему Владимиру Чередниченко. После этого он попытался скрыться, но в этот момент дорогу ему преградил 31-летний родственник погибшего.

- Он выстрелил во второго и побежал дальше. При этом вообще не скрывал ни лицо, ни руки, словно не боялся оставить отпечатки пальцев, - говорит собеседник.

Из этого оружия были сделаны выстрелы. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

К счастью, второй мужчина не пострадал. О ЧП сразу же сообщили в полицию. Оружие, из которого были произведены выстрелы, было найдено неподалеку.

- Когда Вову выносили, прикрыли ему голову, в помещение никто кроме сотрудников не заходил – там кошмар. Большая трагедия для семьи. У Вовы осталось семеро детей. Его жена лежит который день с давлением. Племянника стрелявший не задел. Но мы его пока ни о чем не успели расспросить. Когда все произошло, он только написал в «Вацапе» матери, сказал, что живой, чтобы не волновалась и все, - рассказали близкие потерпевших.

По словам родных, трагедия произошла в здании, которое погибший выкупил незадолго до смерти и собирался открыть там дом престарелых. По данным следствия, стрелявший был давним знакомым Чередниченко.

- Вова по молодости убил своего брата. Посадили. Там, говорят, он и познакомился со своим убийцей. И даже в свое время помог ему выйти раньше срока на два года, наняв сокамернику адвоката, а когда тот вышел - даже прописал его у себя. Я не знаю, почему он в него стрелял. Возможно, долги, деньги, зависть, - рассказала родственница погибшего, попросив не называть ее имени.

Сегодня состоялось прощание с Владимиром Чередниченко.

- Ушел из жизни мой любимый супруг, - написала на своей странице его вдова Татьяна.

Сейчас следственный комитет расследует уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с целью скрыть другое преступление).

Стрелявшего уже задержали и отправили в СИЗО. Мужчина не желает сотрудничать со следствием и не объясняет причины своего поступка, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

- Следователями выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил СУ СК по Алтайскому краю.