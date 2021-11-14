Онлайн-дрессировщик, тренажер для токарей и виртуальный дом: какие мобильные приложения создают школьники на Алтае

Свои ноу-хау они представили на межрегиональном хакатоне по разработке XR. Фото: предоставлено Детским Технопарком Алтайского края «Кванториум.22»

Мобильное приложение для дрессировки собак, виртуальный тренажер для токарей, визуализация строящегося жилого массива - не поверите, но все это разработки алтайских школьников. Свои ноу-хау они представили на межрегиональном хакатоне по разработке XR (Extended Reality, расширенная реальность).

- В течение трех дней школьники и студенты из Алтайского края, а также ребята из Санкт-Петербурга в командах выполняли треки, представленные партнерами: разрабатывали мобильные приложения, приложения с дополненной и виртуальной реальностью, - рассказали в Министерстве цифрового развития и связи региона.

Первое место: виртуальная реальность дома

Первое место заняла разработка команды «VRкотики» из Санкт-Петербурга, выполнявшая трек «Development».

- Ребята сделали визуализацию строящегося жилого массива и покорили жюри своей уверенностью и непосредственностью, - отмечают эксперты.

Команда «VRкотики» придумала малые архитектурные формы, детские площадки и современные парковочные зоны. Такая визуализация еще на момент стройки может привлечь больше потенциальных покупателей недвижимости в жилом массиве.

Второе место: тренажер для токарей

Второе место разделили между собой команды Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» («Nup-Jun» и «Elvis?:»). По заказу представителей завода «Ротор» ребята создали виртуальный обучающий тренажер для работы на токарном станке (это поможет упростить процесс обучения новых сотрудников) и мобильное приложение с расписанием служебного транспорта.

- Разработанные мобильные приложения можно модернизировать и для других предприятий, - подчеркнула Ольга Лобанова, педагог Детского Технопарка Алтайского края «Кванториум.22»

Третье место: приложение для дрессировщиков

Третье место также разделили две команды. Так, «ИТ-Виртуальщики» (КАУ ДПО «АИЦТиОКО имени О.Р. Львова», г. Барнаул) разработали мобильное приложение с дополненной реальностью для дрессировки собак по заказу клуба дрессировщиков при приюте для животных «Ласка». По словам специалистов, иногда в процессе обучения хозяева питомцев совершают ошибки, в итоге команды у животных закрепляются неправильно. Например, дают угощение псу даже в том случае, когда он не справился с командой. В результате собака запоминает упражнение с ошибкой. Разработанный тренажер научит правильно подавать команды и награждать собаку.

Вторая команда - «Roylty Котята» (обучающиеся Детского технопарка «Кванториум.22» и вузов г. Барнаула) визуализировали жилой массив, сделав акцент не на архитектурных формах, а на интересном освещении.

Кстати

Все участники хакатона получили грамоты, сувениры и призы от спонсоров. Дипломы и кубки победителям вручил Дмитрий Владимирович Чегров, заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края.

- Приложения юных участников вполне могут составить конкуренцию разработкам профессионалов. Все партнеры конкурса заинтересованы в продолжении реализации проектов. Сейчас приложения подготовлены на 50-80%. Партнеры готовы к коммерческому сотрудничеству, поддержке в грантах, – рассказывает Ольга Лобанова, педагог Детского Технопарка Алтайского края «Кванториум.22»

Справка КП

Что такое хакатон?

Хакатон - специальная площадка, где участники за короткое время могут научиться решать сложные задачи в команде. Его цель – привлечь молодежь к разработке приложений с технологиями дополненной и смешанной реальности, используя современные инновационные технологии.

Хакатон в Барнауле проводился впервые, его организовал Детский Технопарк «Кванториум.22» и Центр опережающей профессиональной подготовки, структурное подразделение Алтайского политехнического техникума. В площадке приняли участие школьники и студенты из региона и гости из Санкт-Петербурга.

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