Выпускник алтайского медвуза запатентовал пояс от апноэ сна и храпа

Пояс от храпа (фото: предоставлено Сергеем Ли)

Выпускник Алтайского государственного медицинского университета, стоматолог-ортопед Сергей Ли запатентовал пояс для позиционной терапии обструктивного апноэ сна и храпа. Об этом сообщают в министерстве экономического развития края.

- Устройство, охватывающее торс пользователя, выполнено в виде ремня, к которому со стороны спины крепится карман с объемным средством сложной геометрической фигуры для предотвращения переворота пользователя во время сна на спину, - рассказывают в ведомстве.

Патент на данное изобретение был оформлен еще в сентябре. На сегодняшний день выпущена пробная партия. Первые испытания, которые провел сам разработчик доказали положительное действие данной терапии. Так что в скором времени будет принято решение о серийном производстве.

Пояс от храпа (фото: предоставлено Сергеем Ли)

- Сейчас сомнологи советуют пришивать теннисные мячики на спинку ночной рубашки, но это плохо работает, - говорит сам Сергей Ли. - Я усовершенствовал американский пояс, исправил его недостатки, подобрал лучшие материалы. Вышло достойно. Позиционное лечение храпа и апноэ во сне - один из методов лечения с доказательной эффективностью.

По словам изобретателя - это первый в России пояс от храпа и пока в продаже аналогов нет. Сейчас Сергей Ли ищет каналы продвижения и вывода своего продукта на рынок. А вообще, зачастую, говоря об апноэ и храпе, можно подтвердить, что одного без другого не бывает.

- По этой причине храп - очень настораживающий симптом. Не стоит ждать грозных осложнений апноэ, лучше сразу обратиться к врачу для дообследования и при необходимости лечения, - резюмирует специалист.

Справка КП

Сергей Ли в 2012 году с отличием окончил Алтайский государственный медицинский университет. В 2015-2019 заочно обучался в аспирантуре алтайского медуниверситета. А в 2016 году выиграл грант Фулбрайта на обучение в городе Бостон (США). Там он получал знания в университете Тафтс. Tufts University - входит в 50 лучших учебных заведений США. Лучшими направлениями в нем считаются «Искусство и Гуманитарные науки», «Социальные науки и менеджмент», «Науки о жизни и медицина». При этом поступить в вуз очень сложно: из пяти подававших заявления, к обучению поступает только один. При этом плата составляет 45 тысяч долларов в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские производители создают совместную косметику с южнокорейской компанией

На днях в рамках работы по поддержке экспорта алтайской продукции состоялась онлайн-встреча представителей компании «Астра» и южнокорейской компании Life Together Co., Ltd. Они договорились о совместном производстве натуральной косметики (подробнее)