«Соседи могли подумать, что мы мучаем ребенка». Честная история приемной семьи из Барнаула

Как признается мама девочек, первое время с ними было очень сложно Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Историю усыновления Валентина Канина рассказала на «Родительской беседке». Это такие душевные разговоры за чаепитием, которые проходят в Барнауле под эгидой общественной организации «День аиста». В беседке встречаются усыновители, опекуны и те, кто только размышляет об усыновлении. И звучат реальные жизненные истории.

«Сынок был неизлечимо болен»

- У меня есть старшая дочь от первого брака. Сегодня Катя взрослая, у меня уже есть внук и внучка, и одновременно я - молодая мама, - рассказала Валентина Канина. - Но, обо всем по порядку!

С Вовой мы поженились 19 лет назад и сразу подумали, что нам в семье еще нужны дети. Время шло, но дети так и не появлялись. ЭКО не помогло. Все это было долго, мучительно, дорого и безрезультатно.

Тогда же мы смотрели передачу "Пока все дома», где показывали сюжеты о приемных детях. После очередного выпуска мы с мужем переглянулись и сказали: «А давай!».

Мы занялись изучением темы, стали собирать документы. Я прошла школу приемных родителей, получила на руки заключение из органов опеки о возможности быть усыновителем.

После этого мы много ездили по разным городам и районам, регистрировались в разных опеках. Ответ нам был один: "Маленьких детей нет". Но однажды раздался звонок: "Есть маленький мальчик. Родился недоношенным, но особых проблем нет, если будете его любить и кормить, вырастет, все будет хорошо".

Это была любовь с первого взгляда. Но оказалось, что сынок неизлечимо болен. Об этом мы узнали спустя месяцы скитаний по врачам... Почти год мы боролись за ребенка. До своего первого дня рождения малыш не дожил …

Мы очень тяжело переживали утрату. Я думала, что мы больше никогда к теме усыновления не вернемся.

Валентина и Владимир Канины удочерили трех девочек Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Арина всего боялась»

Но прошло почти пять лет и сердце оттаяло, боль утихла. Мы почувствовали, что желание стать родителями еще раз только окрепло. Вскоре я узнала о маленькой девочке. Удивительное совпадение: день рождения малышки совпал с днем рождения моей мамы. Судьба!

Нашей будущей дочке на тот момент было всего девять месяцев. Вынесли нам крошку: волосы кудрявые, личико заспанное, на лбу отпечаток от соски. Мы с мужем и старшей дочкой переглянулись, минутку подумали и подписали согласие. На то, чтобы забрать дочку ушло почти два месяца.

Адаптация началась сразу. В первое время было сложно. Дочка истошно кричала по любому поводу и много ела - все подряд. От маленького ребенка такого не ожидаешь.

Первые дни дома дочь мертвой хваткой вцеплялась в бутылочку, мгновенно все съедала и потом истошно кричала. И мы не понимали, как успокоить ребенка?! На руках укачать? Нет. В кроватку положить? Нет. Еще как-то? Снова нет. Ничего не помогало.

При этом Арина дико боялась воды, любых манипуляций, переодевания, прикосновений.

Мы ее заносили в ванну с пеной, игрушками и она кричала, как резанная Видимо, чьи-то руки до этого давали ей неприятные ощущения. Я все время думала, хорошо что мы живем не в квартире, иначе соседи могли подумать, что мучают ребенка и у нас забрали бы девочку .

Ожидания с реальностью не совпали очень сильно. Мы же так готовились! Мы же так ждали нашу девочку-принцессу! А по факту это оказался дикий зверек, который всего боялся и непрерывно кричал. Было пронзительно жаль дочку, так хотелось помочь.

Время шло и постепенно все стало налаживаться. Незаметно Арина стала для меня родной, любимой девочкой. Она уже перестала бояться прикосновений, воды, растет ласковой умницей. В этом году, когда мы впервые отправили ее одну в летний лагерь всего на две недели, я все эти 14 дней проревела, так было плохо без дочки…

Семья Каниных Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Настя и Оля умели только плакать»

Когда с Ариной все наладилось, старшая дочь вышла замуж и уехала ( Катя живет за рубежом), мы с мужем вновь задумались о детях. Сначала увидели в базе Олю, потом узнали, что у нее есть сестра - Настя.

Мы взяли девочек в августе прошлого года, почти не глядя. Пандемия, общение только онлайн. На тот момент Арине было шесть лет, Насте - четыре, а Оле - два года.

В первое время дома с девочками было очень сложно. Оказалось, что есть проблемы со здоровьем, задержка в развитии, речь не развита, навыки самообслуживания не сформированы, отсутствует познавательный интерес, слабо приспособлены к быту.

В любой ситуации Настя умела только плакать. Нужно выбрать какие колготки надеть - рев, нужно самой завязать шапочку - рев. Ни малейших попыток попробовать сделать что-то самой, ни малейших попыток позвать на помощь, только плач.

Целый год мы учили девочек звать на помощь взрослых. Иногда помнят, иногда опять - плач. При этом Оля тут же подхватывает любой крик за Настей.

«Мама, я слышу птичек»

Настя и Оля требовали много внимания, и это вызывало ревность у Арины. Но она учится с этим справляться. Ведь ее желание иметь маленьких сестренок было велико. Сегодня младшие боготворят старшую, Арина для них авторитет.

Динамика у детей стойкая, положительная. Думаю, к школе мы компенсируемся. К примеру, Насте было четыре с половиной года, а она не реагировала на речь. Пошли к специалистам, оказалось девочка не слышит. Пришли к сурдологу, выяснилось, что у ребенка ушки забиты. Оттуда даже ватки выпадали. Чистили в три приема, после третьего раза она выходит и радостно кричит: «Мама я слышу, как самолетик летит, слышу птичек!». Настя также плохо спала, расчесывала себе кожу, пошли к неврологу, сон налаживается, не умела чистить зубы - пошли к стоматологу , оказалось 18 зубиков надо лечить и т.д. Все это поправимо, сегодня дети наблюдаются у самых лучших специалистов.

Сейчас мы живем как обычная многодетная семья: играем, ссоримся, миримся, учимся любить и принимать. Представляете, как радостно, когда Оля никак не различает цвета, бьешься, бьешься, а у нее все «белий», а потомвдруг начинает видеть и оттенки. Или Настя учится на шпагат садиться и вдруг, наконец, получается, и мы все радуемся.

Тут мы всей семьей ковидом заболели. И был момент, когда мы с мужем лежим больные и обессиленные, а они выздоровели, прыгают. И вдруг уходят на кухню, там под руководством Арины готовят вафли и несут маме и папе…

Я никогда не думала о приемных детях: "Зачем?",- подытожила многодетная мама. - Скорее задаю себе вопрос: "Как быть дальше, что нужно еще сделать?". Все меняется. Сегодня было плохо - завтра станет хорошо. Да, порой тяжело, но у нас не было того, с чем невозможно справиться.

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